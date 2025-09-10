Voluntarios preparan millones de comidas para neoyorquinos en el 24° aniversario del 11-S

NUEVA YORK (AP) — Cuando los amigos David Paine y Jay Winuk se propusieron animar a la gente a participar en proyectos de voluntariado y servicio en el aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, su objetivo era simple: convertir un día de tragedia inimaginable en una jornada para hacer el bien.

Ahora, mientras la nación se prepara para conmemorar el 24to aniversario del 11S, esa noble misión se ha transformado en un día nacional de servicio donde personas de todo el país participan en proyectos que honran a los casi 3000 fallecidos.

La iniciativa nacional comenzó el miércoles, cuando miles de voluntarios empezaron a ensamblar comidas empaquetadas para neoyorquinos necesitados en un ambiente festivo a bordo del USS Intrepid.

Equipos de voluntarios llenaron pequeñas bolsas de plástico con varios ingredientes para hacer una especie de jambalaya, incluyendo arroz crudo, verduras deshidratadas, lentejas, sal y otros condimentos, mientras un DJ tocaba música animada desde el ala de un portaaviones convertido en museo.

"La idea era crear un ritual", explicó Winuk, cofundador y vicepresidente ejecutivo de 9/11 Day, la organización sin ánimo de lucro que organiza el evento. "No podíamos saber que seguiría resonando con la gente más de dos décadas después".

El evento de dos días, que se extiende hasta el jueves, tiene como objetivo empacar más de dos millones de comidas para bancos de alimentos locales. Es uno de los 25 proyectos de servicio voluntario a gran escala que se están organizando en unas dos docenas de ciudades en todo el país, como Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Seattle.

En general, 9/11 Day estima que unos 30 millones de estadounidenses participarán de alguna forma en estas jornadas, que el Congreso consagró en una ley en 2009.

Además del empacado de comidas, los voluntarios participarán en colectas de alimentos y ropa, limpieza de parques y vecindarios, bancos de sangre y otros eventos comunitarios, señala la organización. Incluso los actos más pequeños de bondad cuentan, como saludar a extraños en la calle o sostener la puerta para alguien.

“Realmente se trata de un día en el que recordamos y recreamos la forma en que todos nos sentimos y la forma en que todos nos comportamos inmediatamente después del ataque”, dijo Paine, cofundador de 9/11 Day, que se desempeña como su presidente. “Cuando no éramos estados rojos o estados azules, éramos simplemente seres humanos queriendo ayudarnos los unos a los otros”.

Winuk dice que ha sido “gratificante” ver a los estadounidenses abrazar el llamado al servicio y a las buenas acciones. Su hermano, Glenn Winuk, murió el 11-S mientras servía como bombero voluntario y técnico en emergencias médicas.

“Glenn habría sido el primero en la fila para este tipo de cosas.

“Vivió su vida y murió al servicio de otras personas”, recordó.

El llamado parece estar calando en especial en los aproximadamente 100 millones de jóvenes estadounidenses nacidos después de los ataques, agregó Paine.

“Lo asombroso del 11 de septiembre fue que unió a nuestro país de una manera que nunca habíamos experimentado antes, y creo que hay un anhelo por ese sentido de unidad nuevamente”, declaró. “Creo que eso es especialmente cierto para los jóvenes profundamente desalentados por el tipo de división y enfrentamiento que están sintiendo”.

John Danyliouk fue uno de los jóvenes voluntarios que participó por primera vez en el empaquetado de comidas.

Este residente en Queens de 25 años contó que tenía apenas un año cuando ocurrieron los ataques y que su madre hablaba sobre el trauma de estar en el bajo Manhattan en aquel momento.

“Poder ver el 11 de septiembre como el día del recuerdo y el servicio en lugar de un día trágico, cambiar ese punto de vista y hacer que la gente salga y devuelva algo, creo que es algo realmente bueno”, dijo Danyliouk.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.