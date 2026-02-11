Von Allmen deslumbra con tercer oro en Milán-Cortina, Chloe Kim en forma

El esquiador suizo Franjo von Allmen logró este miércoles un tercer oro para la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, mientras que la estrella estadounidense del snowboard, Chloe Kim, sobrevoló las clasificaciones de halfpipe y dejó claro que está recuperada de su lesión.

Con su victoria en el supergigante, después de haber triunfado en el descenso y la combinada por equipos, Von Allmen, a sus apenas 24 años, puede presumir de añadir su nombre al de tres mitos del esquí que consiguieron tres títulos en unos mismos Juegos en el esquí alpino: el austríaco Toni Sailer (1956), el francés Jean-Claude Killy (1968) y la croata Janica Kostelic (2002).

"Esto es algo como irreal para mí, todo lo que estoy viviendo hoy y en todos estos Juegos Olímpicos. Me siento como en un sueño del que no quiero despertar", celebró Von Allmen.

- Lanzada a por el oro -

En el snowboard, este miércoles sirvió para ver compitiendo por primera vez a la superestrella de este deporte, la estadounidense Chloe Kim, que dominó con autoridad la ronda de clasificación de halfpipe (90,25 puntos), un mes después de su lesión en un hombro, y que el jueves buscará un histórico tercer oro seguido en su prueba.

"Siento que mi hombro ha estado muy bien. Se ha portado muy bien, así que estoy agradecida por eso. No hemos tenido contratiempos. He estado trabajando sin descanso para ponerlo lo más fuerte posible", dijo.

Estará también en la final la subcampeona olímpica de hace cuatro años, la española Queralt Castellet (36 años, sextos Juegos Olímpicos), que con 81,00 puntos firmó el séptimo mejor resultado de la ronda.

- "Que me dejen en paz" -

Con su triunfo en los 15 km del biatlón, que celebró haciendo un gesto de mandar callar a sus detractores, la francesa Julia Simon puso un final feliz a unos meses preolímpicos convulsos para ella, después de su condena de octubre por robo y fraude con las tarjetas bancarias de una compañera y de la fisioterapeuta de la selección de Francia.

"Lo que me gustaría ahora, sinceramente, es que me dejaran en paz. Todavía ayer tuve que leer cosas que no me gustaron", dijo Simon después de su victoria.

En el esquí acrobático, la estadounidense Elizabeth Lemley se llevó el oro en moguls (baches), mientras que el noruego Jens Luraas Oftebro se llevó el primer oro de esta edición en la combinada nórdica.

- El COI no pierde la cabeza -

El asunto del casco con fotos de víctimas de la guerra en su país que un competidor ucraniano de skeleton, Vladyslav Heraskevych, quiere llevar en la competición sigue dando que hablar, después de que el deportista dijera el martes que lo lucirá a pesar de que el Comité Olímpico Internacional (COI) no se lo autorizó por sus normas de neutralidad política.

"Queremos que compita. Queremos de verdad que tenga su momento, eso es muy importante", aseguró el portavoz del COI, Mark Adams, que esquivó las preguntas sobre una eventual descalificación de Heraskevych si decide lucirlo.

En un llamado a la conciliación, Adams aseguró que su organismo iba a contactar personalmente con el deportista para "convencerle" de que acepte otra forma de conmemoración a sus compatriotas muertos por los ataques de Rusia.

Por el momento, Heraskevych volvió a entrenar este miércoles con el "casco memorial", según el nombre dado por su entorno.