Von Allmen es el primer protagonista de Milán-Cortina a la espera de Vonn

Primer día y primer héroe olímpico: el esquiador suizo Franjo von Allmen se impuso este sábado en el descenso masculino de los Juegos de Milán-Cortina, que esperan el domingo uno de sus grandes momentos con la prueba femenina y, sobre todo, la presencia en ella de Lindsey Vonn

Pero a la espera de que todos los focos se concentren en la estrella estadounidense, el campeón mundial Von Allmen, de 24 años, hizo un descenso prodigioso para liderar un podio de la prueba reina del esquí alpino que completaron dos esquiadores locales, Giovanni Franzoni (plata, a 20 centésimas) y Dominik Paris (bronce, a 50 centésimas), mientras que el suizo Marco Odermatt (a 70 centésimas), número uno mundial, tuvo que conformarse con el cuarto lugar

"No tengo palabras para expresar lo que siento, estoy como en una película. He intentado, sobre todo, disfrutar esquiando", declaró el joven suizo

- Segundo entrenamiento -

En el caso de Lindsey Vonn, este sábado fue el de la confirmación de que estará el domingo en la salida, después de completar sin problemas su segundo día seguido de entrenamiento oficial de cara al descenso femenino del domingo en Cortina d'Ampezzo

A sus 41 años y tras su grave lesión de rodilla de la pasada semana, Vonn consiguió el tercer mejor tiempo del entrenamiento del sábado y parece decidida a buscar una medalla para escribir una de las páginas más bellas de la historia de su deporte

"Ella sabe que va a tener que ir fuerte mañana, el resto de chicas lo harán. Es el descenso olímpico, no te vas a ir de aquí con una medalla si no vas a tope. Pero creo que está preparada para eso", aseguró este sábado el exesquiador noruego Aksel Lund Svindal, que es su entrenador

- El himno italiano ya suena -

Italia pudo ya escuchar por primera vez el himno en un podio durante sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno: fue en la prueba femenina de 3.000 metros de patinaje de velocidad, donde ganó Francesca Lollobrigida, sobrina nieta de una de las actrices italianas míticas, Gina Lollobrigida

En la primera prueba del esquí de fondo, Suecia brilló con el oro de Frida Karlsson y la plata de Ebba Andersson en el esquiatlón femenino

Las otras dos finales programadas este sábado son la de big air masculino en el snowboard y la femenina de saltos de esquí en trampolín normal

En el patinaje artístico continúa hasta el domingo la prueba por equipos y este sábado se espera ver en acción, por primera vez en estos Juegos, al prodigio estadounidense Ilia Malinin

- Pinheiro contra la presión -

La principal esperanza de medalla de Brasil y Latinoamérica en estos Juegos, Lucas Pinheiro Braathen, compareció este sábado en conferencia de prensa, apenas unas horas después de haber sido el abanderado verdeamarillo en la ceremonia de apertura del viernes en el estadio de San Siro

"Sinceramente, la presión es grande. Represento a más de 200 millones de brasileños. Soy un deportista que tiene esta oportunidad, lograr una medalla. Eso es una responsabilidad con la que cargo todos los días, hasta el día de la competición", afirmó, a una semana de su entrada en la competición con el eslalon gigante

Nunca antes Latinoamérica ha conseguido subirse al podio en unos Juegos Olímpicos de Invierno y la posibilidad parece ahora muy real con este esquiador nacido en Noruega pero que desde 2024 representa al país de su madre

- Abucheos con eco -

Los abucheos que tuvo que escuchar el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, cuando su imagen apareció en el videomarcador durante la ceremonia de apertura del viernes siguieron teniendo eco este sábado

"De manera personal, diría que durante los eventos deportivos queremos ver fair play. Tener buenas relaciones con la administración (estadounidense) solo puede ser una buena noticia para nosotros", dijo en su encuentro diario con la prensa el portavoz del COI, Mark Adams, recordando que los próximos Juegos Olímpicos serán en Los Ángeles en 2028

Mientras, Vance, estuvo este sábado apoyando a la selección femenina de Estados Unidos en un duelo de hockey hielo contra Finlandia