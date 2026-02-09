Von Allmen suma su segundo oro en Milán-Cortina, Vonn sigue en el hospital

Un día después de la grave caída de Lindsey Vonn, que continúa hospitalizada, el suizo Franjo von Allmen logró este lunes su segundo oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, esta vez junto a Tanguy Nef en la combinada por equipos

Von Allmen empieza así a perfilarse como uno de los protagonistas de esta edición, después de haber ganado ya el descenso el sábado, y volvió a frustrar al número 1 mundial, Marco Odermatt, que tuvo que conformarse con la plata en esta ocasión, a la sombra de su joven compatriota de 24 años

"Esto es una absoluta locura. Pero no me siento para nada la estrella del esquí alpino. Necesito tiempo para digerirlo y para entender qué significa esto para mí y para mi futuro. Y los Juegos no están todavía terminados", declaró Von Allmen, que apunta ahora a aumentar su cosecha con el supergigante del miércoles

Día 1 después de Vonn

El domingo, los Juegos de Invierno se habían quedado congelados por las escalofriantes imágenes de Vonn dando gritos de dolor y este lunes la estrella estadounidense de 41 años continuaba hospitalizada en Treviso

Según la prensa italiana, la esquiadora de Minnesota sufrió una fractura del fémur que fue consolidada en dos tiempos. La víspera, el hospital había anunciado una intervención quirúrgica y habló de una fractura en esa pierna, sin dar más detalles

"Inspiras a la gente que sigue tu carrera, y también a nosotros, que trabajamos más cerca de ti. Ayer fue un día duro en la montaña. Para todos, pero sobre todo para ti", escribió en Instagram el exesquiador noruego Aksel Lund Svindal, entrenador de Vonn

Adiós al triplete

En Pekín 2022, la estrella china del esquí acrobático, Eileen Gu, hizo historia siendo la primera en su deporte en conseguir tres medallas en unos mismos Juegos

Entonces fue oro en big air y halfpipe, y se quedó con la plata en slopestyle al verse superada en esa prueba por la suiza Mathilde Grémaud, exactamente igual que le pasó este lunes en su primera prueba en estos Juegos

"Eileen intentó presionarme todo el tiempo y tuve que estar muy concentrada en lo que estaba haciendo para que no me alcanzara. Fue un combate muy intenso. Sin duda, me ha hecho superar mis propios límites", admitió Grémaud

Eileen Gu puede igualar su cosecha de 2022 si se corona en big air y halfpipe, pero ya no podrá cumplir el reto de ser la primera en lograr tres oros olímpicos en esquí acrobático en unos mismos Juegos, una misión con la que había viajado a Italia

Solidaridad con Hunter Hess

El mensaje del presidente estadounidense Donald Trump llamando el domingo "perdedor" al esquiador freestyle de su país Hunter Hess, que días antes había dicho que "llevar la bandera no significa que represente lo que está pasando en Estados Unidos", tuvo eco este lunes en los Juegos Olímpicos

La estrella estadounidense del snowboard, Chloe Kim, pidió "amor" y "compasión" en una conferencia de prensa al ser preguntada por el tema y Eileen Gu, que representa a China pero nació y reside en Estados Unidos, trasladó su "empatía" por la tormenta mediática que vive Hess y deseó que pueda estar tranquilo para esquiar

El portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, fiel a la prudencia de la organización en cuestiones políticas, rechazó comentar las palabras de Trump