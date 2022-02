Von der Leyen afirma desde Finlandia que la amenaza rusa a la seguridad es una "ofensa" a los Veintisiete

La presidenta de la Comisi√≥n Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este jueves desde Finlandia que la amenaza de Rusia a la seguridad de Europa es una "ofensa" a los Veintisiete, en una muestra m√°s del frente com√ļn europeo ante la crisis en Ucrania.

En declaraciones desde Helsinki, la conservadora alemana ha elevado el tono contra Mosc√ļ y ha querido mostrar su apoyo al pa√≠s escandinavo en plena escalada de las tensiones con Rusia en Ucrania y Bielorrusia, una crisis que afecta de forma indirecta a Estados miembros como Suecia y Finlandia.

"Quiero enfatizar que Rusia esta poniendo en entredicho la arquitectura de seguridad europea y esto es una ofensa a todos, a los 27 Estados miembro", ha subrayado en una rueda de prensa junto a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin.

La jefa del Ejecutivo europeo ha avisado que el pulso del Kremlin contra Ucrania va más allá de la situación en el este de Europa y "toca a todos" los países de la UE. En este punto, Von der Leyen ha reiterado que el tratado de la UE incluye una artículo sobre la asistencia mutua ante agresiones armadas.

Asistencia mutua ante una agresión

En concreto, ha hecho mención al artículo 42 que establece que si un Estado miembros es "objeto de una agresión armada en su territorio", "los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance".

Es la primera vez que la conservadora alemana pone sobre la mesa la opción de una defensa mutua de los países de la UE frente a una hipotética acción rusa, una muestra de contundencia que hasta ahora no se había dado desde Bruselas.

Suecia y Finlandia no forman parte de la OTAN pero tienen una relación estrecha con la organización y no cierran la puerta a ingresar en el futuro, algo que consideran que viola Rusia con su exigencia de que la Alianza Atlántica no se amplíe hacia el este de Europa, entrando en conflicto con la soberanía de estos dos Estados miembros de la UE.

Coordinación entre los 27

Con todo, Von der Leyen ha recalcado que el bloque europeo quiere que prime la vía del diálogo y se logre una salida pacífica y política a las tensiones con Rusia. "El diálogo tiene que ser exitoso, pero estamos listos para, sí Rusia decide una escalada militar, responder con sanciones económicas y financieras", ha reiterado.

Por su lado, Marin ha se√Īalado que no est√° en el inter√©s de la UE que aumenten las tensiones. "Todos queremos que Rusia desescale la situaci√≥n y queremos una salida pac√≠fica", ha defendido.

En esta línea, Von der Leyen y Marin ha explicado que los países del bloque trabajan conjuntamente para dar una respuesta coordinada a las tensiones, en medio del intercambio de cartas entre la OTAN y Rusia al respecto de la crisis.

"Estamos unidos y la respuesta reflejará esa coordinación y unidad", ha indicado la presidenta de la Comisión Europea.