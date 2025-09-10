LA NACION

Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel

Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-IsraelCOMISIÓN EUROPEA - COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo (Francia), 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel. "Soy consciente de que será difícil obtener mayorías y sé que cualquier medida será excesiva para algunos", ha admitido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Además, ha anunciado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, "sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí". También propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre
    1

    Sueldo actualizado: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre de 2025

  2. De las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto
    2

    En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto

  3. Galperin cuestionó la retención de Ingresos Brutos a billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires
    3

    Marcos Galperin cuestionó la retención de Ingresos Brutos a billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires

  4. Cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes
    4

    Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes

Cargando banners ...