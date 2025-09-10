Von der Leyen anuncia que propondrá una suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel

Estrasburgo (Francia), 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles que propondrá suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel, para lo que necesita del apoyo de los Veintisiete.

"Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos y demasiado poco para algunos", ha admitido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Además, ha anunciado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, "sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí". También propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos.

El anuncio de estas medidas ha cosechado aplausos entre las bancadas progresistas del hemiciclo y de una treintena de eurodiputados del grupo de la Izquierda, entre ellos Irene Montero, que escuchaban de pie y vestidos de rojo la intervención de Von der Leyen para mostrar su apoyo a Gaza.