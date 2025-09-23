Von der Leyen anuncia un "instrumento específico" para la reconstrucción de la Franja de Gaza

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes desde Nueva York, en el marco de la conferencia para la solución de dos estados, la creación de un "instrumento específico" para la reconstrucción de la Franja de Gaza.

"Cualquier futuro Estado palestino debe ser viable, también desde el punto de vista económico. Y esto se puede lograr también con el apoyo de los vecinos de los palestinos. Los europeos crearemos un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza, en coordinación con los esfuerzos de otros donantes", ha declarado.

"Gaza debe reconstruirse, la economía palestina debe relanzarse, y los invito a todos a sumarse al esfuerzo para que esto sea posible", ha añadido.

En esta línea, ha destacado el papel de Europa como "salvavidas" de la Autoridad Palestina desde el 7 de octubre de 2023 al reunir, según ha indicado, un "paquete financiero sin precedentes por valor de 1600 millones de euros".

Pese a ello, ha considerado que "todos debemos hacer más, dado que está en juego la propia supervivencia de la Autoridad Palestina" y ha anunciado la creación de "un grupo de donantes".

"Por supuesto, al final, solo los israelíes y los palestinos pueden ponerse de acuerdo sobre el camino a seguir. Pero la comunidad internacional tiene mucho que aportar. Podemos facilitar, podemos reconstruir, pero lo más importante es que podemos mantener viva la esperanza", ha agregado.

Von der Leyen ha advertido de que "poner fin a la guerra podría no ser suficiente si no hay un camino hacia la paz", defendiendo que "un Israel seguro, un Estado palestino viable y la eliminación de Hamás" son el "único plan de paz realista" para la región.

También ha apelado al "día después" el presidente del Consejo Europeo, António Costa, apelando a la "lucidez".

Así, ha señalado que no puede haber "lugar para el terrorismo, para los asentamientos ilegales, para la muerte de civiles inocentes en ninguna parte. Ni en Gaza, ni en Cisjordania, ni en Jerusalén Este, ni en Israel".

En línea con Von der Leyen, ha considerado que "solo hay un camino, la solución de dos Estados (...) Un Estado de Israel, seguro y reconocido por todos los Estados miembros de esta Asamblea General. Y un Estado de Palestina, independiente, democrático y viable. Ambos, uno al lado del otro".

Costa ha celebrado el "impulso" que esta conferencia coorganizada por Francia y Arabia Saudí ha dado al reconocimiento de Palestina como estado por parte de "la mayoría" de miembros de la Unión Europea, si bien ha instado a todos a "estar a la altura" asegurando que "ha llegado el momento de la paz".

Una vez más, ha hecho un llamamiento de los Veintisiete a un alto el fuego "inmediato", la liberación "inmediata e incondicional de todos" los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza, condenado la escalada de violencia en Cisjordania, y pedido a Israel que termine con sus "operaciones y colonias ilegales".