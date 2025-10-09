Von der Leyen celebra el acuerdo para garantizar el alto el fuego en Gaza
LA NACION
BRUSELAS, 9 oct (Reuters) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el jueves el acuerdo para garantizar un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza y elogió los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.
"Ahora, todas las partes deben cumplir plenamente los términos del acuerdo. Todos los rehenes deben ser liberados con seguridad. Debe establecerse un alto el fuego permanente. El sufrimiento debe terminar", publicó en X, y añadió que la UE seguiría apoyando los envíos de ayuda a Gaza y estaba dispuesta a contribuir a la reconstrucción. (Información de Charlotte Van Campenhout, edición de Mark Potter, edición en español de Jorge Ollero Castela)
