Von der Leyen con Trump y Zelensky, Putin debe negociar
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
(ANSA) - BRUSELAS, 28 AGO - "Acabo de hablar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente estadounidense, Donald Trump, tras el masivo ataque a Kiev, que también afectó a nuestras oficinas en la UE. Putin debe sentarse a la mesa de negociaciones. Debemos garantizar una paz justa y duradera para Ucrania con garantías de seguridad sólidas y creíbles que transformen al país en un erizo de acero. Europa desempeñará plenamente su papel —escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en X—. Nuestro instrumento de defensa SAFE, por ejemplo, será importante para fortalecer a las valientes fuerzas armadas ucranianas". (ANSA).
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Ucrania
Más leídas
- 1
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 2
Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público
- 3
Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista
- 4
El impactante video con inteligencia artificial difundido por el gobierno de Tokio para alertar sobre una posible erupción del Monte Fuji