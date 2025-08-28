Von der Leyen con Trump y Zelensky, Putin debe negociar

(ANSA) - BRUSELAS, 28 AGO - "Acabo de hablar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente estadounidense, Donald Trump, tras el masivo ataque a Kiev, que también afectó a nuestras oficinas en la UE. Putin debe sentarse a la mesa de negociaciones. Debemos garantizar una paz justa y duradera para Ucrania con garantías de seguridad sólidas y creíbles que transformen al país en un erizo de acero. Europa desempeñará plenamente su papel —escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en X—. Nuestro instrumento de defensa SAFE, por ejemplo, será importante para fortalecer a las valientes fuerzas armadas ucranianas". (ANSA).