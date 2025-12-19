Von der Leyen confía en la mayoría para cerrar el acuerdo comercial con el Mercosur

BRUSELAS, 19 dic (Reuters) -

Un número suficiente de Estados miembros de la UE apoyará el acuerdo comercial UE-Mercosur para aprobarlo finalmente, según dijo a primera hora del viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen comunicó el jueves a los líderes de la Unión Europea en su cumbre de Bruselas que la firma del polémico acuerdo comercial se había pospuesto hasta enero, ya que la petición de Italia de más tiempo no contaba con el apoyo suficiente.

"Nos hemos puesto en contacto con nuestros socios del Mercosur y hemos acordado posponer ligeramente la firma", dijo Von der Leyen, que añadió que estaba "segura" de que había una mayoría suficiente para cerrar finalmente el acuerdo. (Información de Andrew Gray y Bart Meijer; edición de Muralikumar Anantharaman; edición en español de Paula Villalba)