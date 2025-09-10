Von der Leyen convocará la primera cumbre europea de vivienda para abordar la crisis habitacional

Estrasburgo (Francia), 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles que convocará a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a la primera cumbre temática sobre vivienda para abordar la crisis habitacional que afecta a toda Europa.

La líder alemana quiere que este tema ocupe "un lugar prioritario" en la agenda del bloque, según ha destacado durante su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Von der Leyen ha reconocido que el acceso a una vivienda "se ha convertido en una fuente de ansiedad" para muchos europeos y que "las cifras revelan una dolorosa realidad", ya que "los precios de la vivienda han subido más de 20% desde 2015", mientras que "las licencias de obra han descendido más de 20% en cinco años".

"Esto es más que una crisis inmobiliaria: es una crisis social. Desgarra el tejido social europeo, debilita nuestra cohesión y también amenaza nuestra competitividad", ha apostillado la jefa del Ejecutivo comunitario.

Para abordar esta crisis, Von der Leyen ha señalado que tras recibir las aportaciones de las partes interesadas, la Comisión presentará su primer Plan Europeo de Vivienda Asequible antes de que acabe el año y planteará una revisión de las normas sobre ayudas estatales para permitir medidas de apoyo a la vivienda y facilitar las nuevas construcciones.

Además, Bruselas propondrá una iniciativa legislativa sobre los alquileres a corto plazo.

"Necesitamos que toda la sociedad, todos los legisladores y todas las partes interesadas se unan. Hace ocho años, el pilar europeo de derechos sociales convirtió la vivienda en un derecho social en Europa. Es hora de convertir esta promesa en realidad", ha remachado.