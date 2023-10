La presidenta de la Comisi√≥n Europea, Ursula von der Leyen, ha se√Īalado este lunes desde Skopje que Macedonia del Norte est√° en "buen camino" para entrar en la Uni√≥n Europea, aunque ha pedido culminar los cambios constitucional tras subrayar que son "pasos necesarios" en la adhesi√≥n.

En rueda de prensa junto al primer ministro macedonio, Dimitar Kovacevski, la jefa del Ejecutivo europeo ha asegurado que el país balcánico, que abrió negociaciones de adhesión con la UE en verano de 2022, está avanzando en el "buen camino".

En el marco de su gira por los países de los Balcanes, solo una semana antes de que Bruselas publique su informe sobre los avances en la adhesión, Von der Leyen ha destacado como "increíbles" los progresos hechos por Macedonia y su "determinación" para seguir avanzando en la adhesión. "Estáis en la buena dirección y estoy deseando daros la bienvenida", ha afirmado.

Frente a los obst√°culos que ha tenido que encarar Skopje para poder abrir negociaciones de acceso, incluido el cambio de nombre oficial del pa√≠s o las disputas con Bulgaria por cuestiones ling√ľ√≠sticas y culturales, Von der Leyen ha asegurado que la UE abrir√° las puertas a Macedonia y su lengua.

"Estoy absolutamente convencida de que un d√≠a daremos la bienvenida a Macedonia con su identidad √ļnica y su lengua. Ya tenemos 24 lenguas en la UE y un d√≠a contaremos el macedonio entre ellas", ha afirmado la conservadora alemana.

Sobre la reforma constitucional pendiente precisamente para reconocer en la Carta Magna a la minor√≠a b√ļlgara, Von der Leyen ha pedido avanzar con estos cambios constitucionales asegurando que son "pasos necesarios" para entrar en el bloque. "Espero que todas las partes aprovechen esta oportunidad para avanzar porque hay un impulso real en la UE y los candidatos para el proceso de acceso", ha apuntado.

Este cambio constitucional requerido por la UE, despu√©s del veto que ejerci√≥ Bulgaria a la apertura de negociaciones de Macedonia durante casi dos a√Īos, lo impulsa el Gobierno de Kovacevski pero no cuenta con el apoyo de la oposici√≥n para su aprobaci√≥n en el Parlamento, que defiende que su puesta en pr√°ctica no se haga hasta que Macedonia no ingrese en la UE.