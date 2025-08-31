LA NACION

Von der Leyen defiende una "Ucrania bien armada" durante su viaje a la frontera polaca con Bielorrusia

Von der Leyen defiende una "Ucrania bien armada" durante su viaje a la frontera polaca con Bielorrus

Von der Leyen defiende una "Ucrania bien armada" durante su viaje a la frontera polaca con Bielorrus
Von der Leyen defiende una "Ucrania bien armada" durante su viaje a la frontera polaca con BielorrusCOMISIÓN EUROPEA - COMISIÓN EUROPEA

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado este domingo la idea de una "Ucrania bien armada" y protegida por dos líneas de defensa adicionales, las proporcionada por la coalición internacional y el proceso de adhesión a la Unión Europea, durante una visita a la frontera polaca con Bielorrusia acompañada del primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Von der Leyen ha vuelto a declarar al presidente ruso, Vladimir Putin, como una amenaza que solo responde en los mismos términos. "En los últimos 25 años, ha iniciado cuatro guerras: Chechenia, Georgia, Crimea y la invasión a gran escala de Ucrania", ha declarado la presidenta de la Comisión Europea.

"No ha cambiado ni va a cambiar. Es un depredador", ha añadido sobre el presidente ruso.

"Sabemos por experiencia que solo se puede mantener bajo control mediante una fuerte disuasión y, por lo tanto, debemos ser coordinados, precisos y rápidos al intensificar nuestra postura defensiva en la Unión Europea y, específicamente, en los estados que se encuentran en primera línea", ha añadido.

Hablando de líneas, Von der Leyen ha insistido en que Ucrania debe recibir garantías de seguridad tras una hipotética paz con Rusia a través de tres "líneas de defensa", comenzando por una fuerza militar "bien armada".

"A menudo lo comparo con un puercoespín de acero que debería ser indigesto para los posibles invasores", ha añadido Von der Leyen.

"La segunda línea de defensa será un grupo multinacional, la Coalición de Voluntarios, con el respaldo de los estadounidenses. Y la tercera línea de defensa es nuestra propia postura defensiva y el trabajo que estamos haciendo para incorporar a Ucrania a la Unión Europea", ha concretado.

