Von der Leyen destaca que el gasto en defensa en Europa aumentó un 80%

(ANSA) - MÚNICH, 14 FEB - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó hoy que durante 2025, "el gasto en defensa en Europa aumentó casi un 80% en comparación con antes de la guerra en Ucrania".

Así, prosiguió en la Conferencia de Seguridad de Múnich, "con nuestro programa SAFE, estamos invirtiendo en las capacidades que necesitamos, desde defensa aérea y antimisiles hasta drones y movilidad militar" "Para 2028, la inversión en defensa en Europa debería incluso superar la cantidad que Estados Unidos gastó en tales equipamientos el año pasado. Esto representa un verdadero despertar europeo", declaró Von der Leyen.

"Y esto es solo el comienzo de lo que debemos hacer.

Necesitamos desarrollar una base europea de facilitadores estratégicos: en espacio, inteligencia y capacidades de ataque profundo. Ningún tabú puede quedar sin respuesta. Creo que ha llegado el momento de implementar la cláusula de defensa mutua europea. La defensa mutua no es opcional para la UE. Es una obligación consagrada en nuestro tratado, en el artículo 42, párrafo 7", aseveró.

Además, para Von der Leyen el compromiso colectivo de la UE es apoyarse mutuamente en caso de agresión.

"O, dicho de otro modo, uno para todos y todos para uno. De eso se trata Europa. Pero este compromiso sólo tiene peso si se basa en la confianza y la capacidad".

"Por eso debemos estar colectivamente preparados. Debemos tomar decisiones con mayor rapidez. Esto puede implicar confiar en el resultado de una mayoría cualificada en lugar de la unanimidad. No hay necesidad de modificar el tratado para esto.

Debemos usar lo que tenemos. Y debemos ser creativos", dijo.

También la funcionaria europea consideró que el bloque necesita "una nueva estrategia europea de seguridad".

"Creo que es urgente recalibrar cómo utilizamos todo el arsenal político a nuestra disposición: comercio, finanzas, normas, datos, infraestructuras críticas, plataformas tecnológicas e información", insistió.

"En definitiva, cada una de nuestras políticas debe tener una clara dimensión de seguridad en este nuevo orden global. En Europa debemos estar preparados y dispuestos a utilizar nuestro poder de forma asertiva y proactiva para proteger nuestros intereses de seguridad".

A su juicio, además, se necesita "una nueva doctrina", con un "objetivo simple: garantizar que Europa pueda defender su territorio, su economía, su democracia y su forma de vida en todo momento. Porque ese, en definitiva, es el verdadero significado de la independencia". (ANSA).