Von der Leyen dice que hay tres opciones o una combinación de ellas para la financiación de Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó el lunes en una carta a los Gobiernos de la Unión Europea que existen tres opciones para satisfacer las necesidades de financiación de Ucrania, incluido un préstamo con activos rusos congelados, pero que también es posible una combinación de ellas.

Los líderes de la Unión Europea acordaron en una cumbre celebrada el mes pasado satisfacer las "acuciantes necesidades financieras" de Ucrania durante los próximos dos años, pero no llegaron a respaldar un plan para utilizar activos rusos congelados para financiar un préstamo gigantesco a Kiev debido a las preocupaciones planteadas por Bélgica.

Los dirigentes de todos los países de la UE, salvo Hungría, pidieron a la Comisión Europea que presentara opciones para ayudar económicamente a Ucrania.

"Hemos identificado tres opciones principales: un apoyo financiado por los Estados miembros mediante subvenciones, un préstamo de recurso limitado financiado por la Unión mediante préstamos en los mercados financieros, o un préstamo de recurso limitado vinculado a los saldos en efectivo de los activos inmovilizados", dijo Von der Leyen en la carta, a la que tuvo acceso Reuters.

En un documento de opciones adjunto a la carta, Von der Leyen añadió que "las tres opciones no son mutuamente excluyentes. Pueden combinarse o secuenciarse".

"Dada la urgencia de la situación, la complejidad variable de las opciones y la necesidad de comenzar los desembolsos antes del segundo trimestre de 2026, cualquier opción seleccionada podría diseñarse como transitoria y limitada en el tiempo", decía el documento de opciones.

Por ejemplo, la opción del apoyo no reembolsable financiado por los países miembros y la opción del préstamo de la UE en los mercados financieros "podrían servir como soluciones puente" hasta que se adopte el nuevo presupuesto a largo plazo del bloque, que entrará en vigor en 2028, y podría servir como garantía para los préstamos financiados por la UE.

En su carta, Von der Leyen dijo a las capitales europeas que es necesaria una decisión rápida.

