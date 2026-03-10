Von der Leyen dice que reducir el sector de energía nuclear en Europa fue "error estratégico"

Por Forrest Crellin y Gianluca Lo Nostro

PARÍS, 10 mar (Reuters) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el martes que reducir la energía nuclear fue un "error estratégico",

mientras los gobiernos se enfrentan a una crisis energética provocada por la guerra con Irán.

Europa producía alrededor de un tercio de la electricidad a partir de la energía nuclear en 1990, pero esa cifra ha caído al 15%, dijo en un acto celebrado en París, lo que la ha dejado dependiente de las importaciones de petróleo y gas, cuyos precios se han disparado en los últimos días.

Depender "por completo de importaciones caras y volátiles" de combustibles fósiles pone a Europa en desventaja frente a otras regiones, afirmó von der Leyen.

Su Alemania natal tomó una decisión política bajo el mandato de la entonces canciller Angela Merkel de eliminar de forma gradual las centrales nucleares por la oposición pública y preocupaciones de seguridad tras el desastre de Fukushima en 2011. Von der Leyen era ministra en el Gobierno de Merkel cuando se tomó esa decisión.

El ministro de Medio Ambiente alemán, Carsten Schneider, criticó la "estrategia retrógrada" de von der Leyen en materia de energía nuclear.

"La electricidad más limpia y segura procedente del viento y el sol es más barata, lleva mucho tiempo impulsando la transición energética y no produce residuos radiactivos", dijo Schneider en un comunicado.

La Unión Europea ha expandido con rapidez las energías renovables, pero las centrales eléctricas de gas siguen siendo una parte importante de su mezcla energética, y los combustibles fósiles siguen dominando el consumo de energía en sectores como el transporte y la calefacción.

La continua dependencia del petróleo y el gas importados expuso a los países europeos a la subida de los precios de la energía en 2022, cuando Rusia cortó el suministro de gas tras la invasión de Ucrania.

(Reporte de Kate Abnett, América Hernández, Gianluca Lo Nostro, Forrest Crellin, Bart Meijer e Inti Landauro; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Carlos Serrano)