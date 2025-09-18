Von der Leyen: La UE necesita acuerdos con India y otros países para reducir la dependencia de EE.UU.
- 1 minuto de lectura'
BERLÍN, 18 sep (Reuters) -
La Unión Europea debe buscar acuerdos comerciales con países como India para reducir las dependencias, en un momento en que el aumento de los aranceles estadounidenses a las importaciones empuja al bloque a diversificar sus lazos, dijo el jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
“Queremos llegar a un acuerdo con India este año”, dijo Von der Leyen en una conferencia con líderes empresariales alemanes, añadiendo que el primer ministro indio, Narendra Modi, le había asegurado su compromiso con este objetivo en una llamada telefónica el miércoles.
“Estamos en conversaciones con Sudáfrica, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y otros”, añadió. (Reporte de Christian Kraemer y Rachel More, Edición de Madeline Chambers; editado en español por Tomás Cobos)
