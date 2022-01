Von der Leyen lamenta que la igualdad de género en grandes empresas de UE no avance 'suficientemente rápido'

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado este jueves que los avances en igualdad de género en las cúpulas de las grandes empresas no se estén produciendo lo suficientemente rápido ni en todos los Estados miembro.

"Estamos haciendo progresos, pero no lo bastante rápido, no en todos los países de la UE y no lo suficiente", ha enfatizado la presidenta del Ejecutivo comunitario en su discurso en el seno de un acto sobre diversidad de género en los consejos de administración empresariales.

La presidenta de la Comisión Europea ha mostrado su preocupación por que los dos países con mejores valoraciones en el Índice de Diversidad de Género --un marco de referencia objetivo sobre igualdad de género en Europa_no sean comunitarios: Noruega y Reino Unido.

"Es bueno que casi la mitad de los Estados miembro incluidos en el índice tengan cuotas, como mi país de origen, Alemania, o Francia, el único país de la UE entre los tres primeros de la lista. Son países en los que se ha mejorado mucho en los últimos años, pero hay otros que se están quedando atrás", ha apuntado la presidenta del Ejecutivo comunitario.

Para lograr mayor presencia de mujeres en puesto de liderazgo, Bruselas recuperó el pasado año una propuesta de cuotas, de la etapa de José Manuel Duro Barroso, para que el 40% de los puestos directivos en las cúpulas empresariales sean ocupados por mujeres, con el objetivo de acabar con la desigualdad en materia laboral y social.

"Haré presión, como presidenta de la Comisión, para asegurarme de que nuestra propuesta de mujeres en puestos directivos se convierta en ley en la UE", se ha comprometido Von der Leyen. "No podemos permitirnos perder otros diez años", ha añadido, en referencia a cuando la falta de apoyo de los gobiernos obligó a Bruselas a retirar su primera propuesta.

Así, Von der Leyen ha hecho un llamamiento para agilizar esta cuestión: "cuando el cambio no se produce de forma natural, se necesitan acciones regulatorias. Los números hablan por sí mismos". En este sentido, la presidenta de la Comisión ha destacado que "sólo el 7% de las empresas europeas más grandes están dirigidas por una mujer".