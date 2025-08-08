Von der Leyen pide a Israel "reconsiderar" el plan de ampliar su ofensiva y tomar la ciudad de Gaza

BRUSELAS, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido a Israel "reconsiderar" su plan de ampliar la ofensiva en la Franja de Gaza para tomar el control de la ciudad de Gaza, llamando a que se pacte un alto el fuego, se libere a los rehenes tomados por Hamás y se eleve la ayuda humanitaria que Israel permite en la Franja.

En el primer comentario de un dirigente comunitario a la operación aprobada por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, para asumir el control de Gaza, la líder del Ejecutivo europeo ha pedido a Tel Aviv "reconsiderar" sus planes.

"La decisión del Gobierno israelí de prolongar aún más su operación militar en Gaza debe reconsiderarse. Al mismo tiempo, deben liberarse a todos los rehenes, que se encuentran retenidos en condiciones inhumanas", ha señalado la presidenta comunitaria en un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen ha insistido además en la entrega de ayuda humanitaria y el acceso sin trabas a la Franja de Gaza, asegurando que es lo que "se necesita con urgencia en el terreno".

"Un alto el fuego se necesita ya", ha subrayado.

Netanyahu ha conseguido el visto bueno de su gabinete a los planes para tomar la ciudad más importante del enclave, como prolegómeno a un plan de "cinco principios para terminar con la guerra" contra Hamás, que incluyen la asunción del "control de seguridad" del territorio y la expulsión del movimiento islamista de todos los órganos de gobierno del territorio palestino, así como el desarme de sus milicias.

Israel dice que ahora mismo controla el 75% de la Franja, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han evitado en gran medida entrar en el 25% restante --que comprende principalmente la ciudad de Gaza y los campos de refugiados en el centro de Gaza--, debido a la creencia de que la mayoría de los rehenes se encuentran allí.

Casi la totalidad de los 2 millones de habitantes de Gaza se encuentran actualmente en la zona de la Franja que no está bajo el control del Ejército israelí, 800.000 de ellos en la ciudad de Gaza.