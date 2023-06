Von der Leyen pide "seguir trabajando" con terceros países para evitar tragedias migratorias como la de Grecia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha mostrado su pesar por la muerte de decenas de migrantes tras el naufragio de una patera frente a las costas de Grecia y ha llamado a "seguir trabajando" dentro de la UE y con terceros países para "prevenir este tipo de tragedias".

La jefa del Ejecutivo comunitario se ha declarado en Twitter "profundamente apenada" por este suceso, que ha dejado "muchos" muertos. Las autoridades griegas han elevado a 78 el balance oficial de fallecidos, si bien sólo han rescatado a unas cien personas y a bordo de la embarcación podrían viajar hasta medio millar.

Von der Leyen, que viajó el pasado fin de semana a Túnez acompañada de los primeros ministros de Italia y de Países Bajos, Giorgia Meloni y Mark Rutte, respectivamente, ha insistido en los últimos días en la necesidad de dar pasos hacia un pacto común dentro de la UE, después de que la semana pasada los ministros del Interior de los Veintisiete cerrasen un principio de acuerdo para reubicar migrantes.

En virtud de este acuerdo, los países que no acepten el sistema de cuotas --Polonia y Hungría dijeron 'no' en la reunión-- estarán obligados a asumir un coste económico, de 20.000 euros por cada persona que no estén dispuestas a recibir.

