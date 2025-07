Von der Leyen reivindica el 'Made in Europe' frente a las amenazas de aranceles Trump

BRUSELAS, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reivindicado este jueves el 'Made in Europe' frente a la "incertidumbre" que generan las amenazas de aranceles por parte de la Administración estadounidense de Donald Trump. "Nos movemos en un entorno exterior más duro y eso es un reto para una economía como la nuestra, en la que las exportaciones representan casi una quinta parte de nuestro valor añadido", ha reconocido la líder alemana en un discurso en Roma (Italia) ante el 7º Foro Económico Franco-Italiano Confindustria. No obstante, ha incidido en que "el socio comercial más importante de Europa es la propia Europa" y ha recordado que "casi el 65% de nuestro comercio se realiza dentro de la región, incluidos el Reino Unido, Noruega y Suiza", por lo que ha animado a aprovechar todo el "potencial" del propio mercado europeo para ofrecer a las empresas un "puerto seguro". También ha razonado que, de este modo, la industria europea podrá "dedicar mucho menos tiempo a preocuparse por lo que decidan hacer los demás" y "ahí es donde entran en juego la simplificación y la rapidez", que el Ejecutivo comunitario ve como los dos principales pilares para esta legislatura. "En los últimos meses he escuchado a nuestras empresas. Y su mensaje ha sido muy claro. Necesitan seguridad y previsibilidad en el comercio transatlántico. Por eso nuestra prioridad es estabilizar la situación con Estados Unidos", ha destacado la presidenta de la Comisión sobre el socio comercial y de inversión más importante de la UE, que representa el 20% de todas las exportaciones. Von der Leyen ha recordado que este flujo comercial supone aproximadamente el 3% del PBI de la UE y que "millones de puestos de trabajo a ambos lados del Atlántico dependen de ello", un punto que ya subrayó en su última llamada telefónica con el presidente Trump el pasado domingo. "Estamos trabajando sin descanso para alcanzar un acuerdo de principio con Estados Unidos que mantenga los aranceles lo más bajos posible y proporcione la estabilidad que necesitan las empresas", ha incidido, al tiempo que ha resaltado que la UE no es "ingenua" y que "la relación con Estados Unidos no puede volver a ser lo que era". "Por eso también nos esforzamos por reforzar y diversificar nuestras relaciones comerciales. El 80% de nuestro comercio se realiza con socios distintos de Estados Unidos. Y ya tenemos la mayor red de acuerdos de libre comercio. Acuerdos con 76 países. Y ahora, en un mundo azotado por la volatilidad global, más países se vuelven hacia Europa", ha remachado, antes de insistir en que esas son las relaciones que debe impulsar la UE.

LA NACION servicio-de-noticias