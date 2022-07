Von der Leyen responde a Gazprom que no tiene excusa para no reabrir el suministro por Nord Stream

La presidenta de la Comisi√≥n Europea, Ursula von der Leyen, ha respondido este mi√©rcoles a la gas√≠stica estatal rusa Gazprom que "no hay excusa" para que no retome el suministro de gas por el gasoducto Nord Stream porque la turbina que mand√≥ reparar a Canad√° est√° de vuelta y, en todo caso, "no es la √ļnica en el mundo" y debe tener alternativas.

"Ya está en tránsito de vuelta, así que no hay excusa para no suministrar el gas. Además, hay otras turbinas alternativas posibles que valdrían", ha afirmado Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntada por esta situación.

El monopolio ruso para la exportaci√≥n de gas Gazprom ha dicho este mismo mi√©rcoles que a√ļn no tiene constancia documental alguna sobre la entrega por parte de Siemens de la turbina de gas para la estaci√≥n de compresi√≥n de Portovaya, recordando su impacto directo en la "operaci√≥n segura" del gasoducto Nord Stream 1.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo comunitario ha asegurado que la pieza "está en tránsito y llegará a tiempo", por lo que ha insistido en que Gazprom no tiene pretextos para no retomar el suministro suspendido durante el periodo de reparación de la turbina enviada a Canadá.

Adem√°s, Von der Leyen ha subrayado que la turbina en cuesti√≥n "no es la √ļnica en el mundo" y que existen otras "id√©nticas", por lo que ha rechazado de plano que incluso un retraso en la entrega justificara problemas en el flujo de gas del gasoducto.

También ha querido descartar como ruta alternativa el Nord Stream 2 cuyo proyecto paralizó hace meses Berlín: "Seamos muy claros, ni siquiera está certificado ni operativo".

Von der Leyen ha comparecido este mi√©rcoles ante la prensa para presentar los detalles del plan de emergencia que propone a los Estados miembro para hacer frente al riesgo de un corte total de gas por parte de Mosc√ļ y que necesita a√ļn el visto bueno de los Veintisiete para ser aprobado.

Dicho plan parte de una reducción voluntaria del consumo de cada país del 15% de aquí a la primavera, si bien plantea nuevos poderes para que Bruselas pueda activar una alerta europea e imponer esas reducciones de manera obligatoria al conjunto de los Veintisiete.

"Rusia nos está chantajeando, Rusia está usando la energía como arma. Por eso, sean parciales o totales los cortes, Europa necesita estar preparada", ha proclamado la jefa del Ejecutivo en la presentación de la iniciativa 'Ahorrar gas para un invierno seguro'.

Von der Leyen ha acusado al Kremlin de iniciar la "presi√≥n" reduciendo el suministro a Europa meses antes de la invasi√≥n de Ucrania y ha apuntado que en este momento la UE recibe "menos de un tercio" del flujo que recib√≠a de Rusia en el mismo periodo el a√Īo anterior.