Von der Leyen, Rutte y otros líderes como Merz o Macron acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y otros líderes europeos como el canciller alemán, Friedrich Merz, o el mandatario francés, Emmanuel Macron, participarán en la reunión programada el lunes en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Von der Leyen ha confirmado en un mensaje publicado redes sociales que "a petición del presidente Zelenski" se unirá a la reunión con Trump y Zelenski este lunes. La OTAN también ha informado en un comunicado que Rutte viajará a Washington para el encuentro.

En la cita también estará presente el presidente francés, según ha confirmado el Elíseo, que ha destacado que servirá para "continuar el trabajo de coordinación entre los europeos y Estados Unidos a fin de lograr una paz justa y duradera que preserve los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa".

De igual forma, Merz ha indicado en redes sociales que asistirá al encuentro para "intercambiar opiniones con el presidente estadounidense Trump sobre el estado de los esfuerzos de paz, las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y el apoyo continuo a Ucrania".

La oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha indicado que la 'premier' también estará presente acompañada de los demás líderes europeos, al igual que el presidente finlandés, Alexander Stubb, según ha informado en un comunicado.

Por otro lado, Von der Leyen ha informado de que asistirá a la reunión telemática prevista para este domingo de la denominada Coalición de Voluntarios, que aglutina a una treintena de países aliados de Ucrania, entre ellos España, sobre las 15.