Von der Leyen supera dos mociones de censura con el apoyo de populares, socialistas, liberales y verdes

BRUSELAS, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha superado este jueves las mociones de censura presentadas en su contra por la ultraderecha y por la izquierda radical, tras recabar el apoyo de 'populares', socialistas, liberales y verdes, en la segunda ocasión en pocos meses que se enfrentaba a su destitución por el Parlamento Europeo.

Las iniciativas estaban llamadas a no prosperar después de que en el debate parlamentario del lunes quedará claro el apoyo de las fuerzas en el centro del espectro político: socialistas, liberales y verdes, aparte de su propio grupo, el 'popular'.

En todo caso, estas formaciones avisaron a Von der Leyen de que su respaldo no es incondicional y la urgieron a cortar con "quienes niegan el cambio climático", "la violencia machista" y "aplauden el plan genocida de (Benjamin) Netanyahu", en referencia a las fuerzas de derecha.

La propuesta del grupo de los Patriotas por Europea --en donde se integra Vox-- echaba en cara a Von der Leyen una gestión que daña los intereses económicos y la autonomía estratégica de los países de la UE con pactos comerciales como el de Mercosur.

Mientras, la censura de GUE (el grupo de Podemos, Sumar y Bildu) recriminaba al Ejecutivo comunitario su pasividad ante el genocidio en Gaza, su austeridad y acuerdos como el de libre comercio con Mercosur o el arancelario con Estados Unidos.

