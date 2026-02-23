Vonn afirma que la cirugía posterior al accidente le salvó la pierna de la amputación

23 feb (Reuters) - La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn reveló el lunes que estuvo a punto de sufrir la amputación de su pierna izquierda tras una caída durante la prueba de descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, pero ahora ya ha salido del hospital y espera pasar de la silla de ruedas a las muletas en unas semanas.

Vonn, de 41 años, dijo en una publicación de Instagram que el terrible accidente que sufrió a los 13 segundos de una de las carreras más esperadas de los Juegos Olímpicos de Invierno le provocó un síndrome compartimental, en el que un traumatismo excesivo en una zona del cuerpo se acumula dentro de un grupo de músculos y la presión resultante restringe el flujo sanguíneo.

Vonn, campeona olímpica en 2010 y la segunda esquiadora más exitosa de la Copa del Mundo de todos los tiempos, agradeció al Dr. Tom Hackett, que trabaja para el equipo de Estados Unidos y que, según ella, estaba en Cortina porque ella iba a competir poco después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por salvarle la pierna.

“Él salvó mi pierna de la amputación”, dijo Vonn en un video, añadiendo que se rompió la tibia, la cabeza del peroné y la meseta tibial.

“Me hizo lo que se llama una fasciotomía, en la que me abrió ambos lados de la pierna, como si la filetease, por así decirlo, para dejarla respirar. Y me salvó”.

