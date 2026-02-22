Vonn, Malinin, Odermatt, Kim: las decepciones de la quincena olímpica

Por caídas, lesiones o competidores más fuertes, varias estrellas llamadas a protagonizar los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que terminan este domingo, no pudieron estar a la altura de las expectativas.

Estos son algunos de los principales nombres que no tuvieron unos Juegos tan felices como esperaban:

. El shock de Lindsey Vonn

Las imágenes de la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn dando gritos de dolor en la pista de Cortina d'Ampezzo tras caerse violentamente en el descenso de los Juegos, el pasado 8 de febrero, resumen perfectamente lo ocurrido.

Había viajado a Italia a sus 41 años con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida justo a una semana de la apertura de los Juegos, pero la "Speed Queen" vio su sueño tornar en pesadilla en apenas trece segundos.

Evacuada en helicóptero antes de ser operada en cuatro ocasiones en un hospital de Treviso, Vonn insistió en redes sociales que no se arrepentía de haber ido a los Juegos, aunque el epílogo de su carrera haya sido doloroso.

. Malinin se cae del pedestal

Hacía falta un cataclismo para que el oro olímpico de la prueba individual masculina del patinaje artístico de Milán-Cortina no terminara en el cuello de Ilia Malinin. Y ocurrió.

El joven de 21 años que llevaba arrasando en los dos últimos años llegó líder al último día, tras ganar el programa corto, pero en el libre falló con estrépito, cayéndose incluso en dos ocasiones, lo que le hizo retroceder al octavo puesto y ver cómo el kazajo Mijail Shaidorov se coronaba por sorpresa.

"En el mayor escenario del mundo, los que parecen más fuertes pueden estar todavía librando combates invisibles en su interior", escribió enigmáticamente Malinin después de su fiasco.

Pudo irse al menos de Milán con un oro, el logrado con el Team USA unos días antes en la prueba por equipos.

. Odermatt, demasiado ambicioso

Cuarto en el descenso, bronce en el supergigante, plata en el gigante y en la combinada por equipos... El genio suizo del esquí Marco Odermatt, que parecía destinado a arrasar en estos Juegos, terminó con tres medallas, pero ninguna de oro, y con una sensación de haber fallado.

En este invierno, encadenó más carreras que otros favoritos y tuvo un mes de enero muy denso, que quizás le hizo llegar menos fresco de lo necesario.

"Odi" se vio eclipsado totalmente por un compatriota, el joven Franjo von Allmen, que se llevó los títulos en descenso, combinada por equipos y supergigante.

"El balance es muy positivo", afirmó Odermatt al término de sus segundos Juegos Olímpicos. "Si no estás satisfecho con tres medallas, entonces tienes un problema", se defendió.

. Chloe Kim, relegada a la plata

La estrella estadounidense del snowboard, Chloe Kim, aspiraba en Milán-Cortina a convertirse en la primera de su deporte en encadenar tres oros consecutivos en una misma prueba, pero se tuvo que quedar con la plata.

En Livigno, a pesar de una grave luxación en el hombro a un mes de estos Juegos Olímpicos, llegaba como gran favorita, pero fue superada en la final por Gaon Choi, una surcoreana de 17 años que ha crecido con Kim como gran ídolo.

"Es el tipo de historia que una solo puede imaginar en sueños", declaró Choi, llorando y sin poder creerse en un primer momento que había derrotado a la gran Chloe Kim.

. Shiffrin se libra sobre la campana

Hubo una estrella, la esquiadora Mikaela Shiffrin, que evitó en el último momento figurar en la lista de decepciones de estos Juegos.

Shiffrin, que en los Juegos de Pekín 2022 no había conseguido ningún podio, estuvo cerca de repetir la historia, quedando cuarta en la combinada por equipos después de un eslalon suyo poco acertado.

En el eslalon gigante solo fue undécima y se jugaba todo en el eslalon, su prueba favorita, donde pudo reaccionar y se colgó el oro, la primera medalla olímpica en ocho años para la mujer que tiene el récord de victorias en pruebas de la Copa del Mundo (108).