Vonn promete participar en prueba descenso Milán-Cortina pese a rotura de ligamento cruzado anterior

Por Alan Baldwin

AMPEZZO, ITALIA, 3 feb (Reuters) - Lindsey Vonn dijo que intentará competir en la prueba ⁠femenina de descenso de ⁠esquí alpino del domingo en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, a pesar de haber sufrido una grave lesión de ⁠rodilla, en ‌lo ​que podría ser el regreso de su carrera.

La esquiadora alpina estadounidense de ​41 años declaró en una rueda de prensa que se ‌había roto el ligamento cruzado anterior al sufrir ‌una caída en la ​prueba de descenso de la Copa del Mundo en Crans-Montana, Suiza, el viernes.

"También tengo una contusión ósea, que es una lesión común en todo el ligamento cruzado anterior, además de una lesión de menisco que no sabemos si era preexistente o se produjo por la caída", explicó.

"Pero hemos estado haciendo una terapia ⁠intensiva y consultando con médicos, hemos estado en el gimnasio y hoy he ido a ​esquiar. Y teniendo en cuenta cómo se siente mi rodilla, se siente estable, me siento fuerte".

La primera sesión oficial de entrenamiento para el descenso comienza el jueves en la pista Olimpia delle Tofane de Cortina d'Ampezzo.

Hasta Crans-Montana, una carrera que se canceló tras su accidente debido a las ⁠condiciones meteorológicas, Vonn había subido a todos los podios de descenso en una ​temporada destacada tras su regreso en 2024.

La estadounidense había fijado como objetivo principal su regreso olímpico en Cortina, la estación italiana favorita donde había destacado en el ‍pasado.

"Mi rodilla no está hinchada y, con la ayuda de una rodillera, estoy segura de que podré competir el domingo", continuó Vonn. "Pero, obviamente, esto no es lo que esperaba. He trabajado muy duro para llegar a estos Juegos en una ​posición muy diferente". "Sé cuáles eran mis posibilidades antes del accidente y sé que mis posibilidades no son las mismas hoy, pero todavía hay una posibilidad. Y mientras haya una posibilidad, lo ‍intentaré". (Reporte adicional de Julien Pretot; editado en español por Javier Leira)