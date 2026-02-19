Vonn, Shiffrin y Brignone, entre esquiadoras olímpicas preocupadas por glaciares en retroceso

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin y Federica Brignone están entre los muchos esquiadores que han manifestado preocupación durante estos Juegos Olímpicos por el acelerado deshielo de los glaciares del mundo

Y Cortina, ciudad anfitriona olímpica, es un lugar apropiado para que hablen del cambio climático: los glaciares que antes se veían desde el pueblo se han reducido de forma drástica. Muchos han quedado reducidos a pequeños glaciares o a parches residuales de hielo a gran altitud, entre los picos escarpados de los Dolomitas. Cualquier olímpico o espectador que quisiera ver un gran glaciar tendría que hacer un largo trayecto por sinuosas carreteras de montaña hasta la Marmolada. También se está derritiendo rápidamente

Los mejores esquiadores del mundo entrenan en glaciares por la alta calidad de la nieve allí, y un mundo que se calienta pone en riesgo el futuro de su deporte. Vonn empezó a esquiar en glaciares en Austria cuando tenía apenas 9 años

“La mayoría de los glaciares en los que solía esquiar prácticamente han desaparecido. Así que eso es muy real y es muy evidente para nosotros”, afirmó Vonn, de 41 años, el 3 de febrero, en respuesta a una pregunta de The Associated Press en una conferencia de prensa previa a una carrera en Cortina, antes de que sufriera una caída en el recorrido olímpico de descenso

Como atletas de deportes de nieve, señaló Shiffrin, ellos “tienen una vista de primera fila” de los cambios monumentales que se están produciendo en la cima de algunos de los picos más altos y fríos del mundo

“Es algo que nos llega muy de cerca, porque es el corazón y el alma de lo que hacemos. Me gustaría de verdad, de verdad creer y esperar que, con voces fuertes y una especie de cambios de política más amplios dentro de las empresas y los gobiernos, haya esperanza para el futuro de nuestro deporte. Pero creo que ahora mismo es un poco... es una pregunta”, comentó Shiffrin a AP después de competir el domingo

Shiffrin se convirtió el miércoles en la primera esquiadora estadounidense en ganar tres medallas de oro alpinas, con una emotiva victoria en el eslalon

Los glaciares de Italia están desapareciendo

La glacióloga italiana Antonella Senese dijo que Italia ha perdido más de 200 kilómetros cuadrados (77 millas cuadradas) de superficie glaciar desde finales de la década de 1950

“Estamos observando una disminución continua e ininterrumpida del área y el volumen de los glaciares. En la última década o dos, esta reducción se ha acelerado claramente”, explicó en una entrevista Senese, profesora asociada de geografía física en el departamento de ciencias ambientales y políticas de la Universidad de Milán

Entre los picos que rodean Cortina d’Ampezzo, hay glaciares en las laderas de las montañas Cristallo y Sorapiss. El Nuevo Inventario Italiano de Glaciares de 2015 determinó que estos glaciares se redujeron en aproximadamente un tercio desde el inventario de 1959-1962

Poco después de ganar un segundo oro el domingo en sus Juegos Olímpicos de Invierno en casa, Brignone le dijo a AP que el esquí es “totalmente diferente” ahora que cuando era más joven. Brignone vive en el Valle d’Aosta, a unas seis horas de distancia

Cuando ve cómo los glaciares retroceden hacia mayores altitudes, Brignone indicó que no está pensando en el futuro del esquí, sino que le preocupa el futuro del planeta

“Allí tenemos muchos glaciares, pero van subiendo y subiendo, cada año, más y más”, le dijo Brignone a AP

Sin embargo, muchas personas que no frecuentan las montañas siguen sin ser conscientes de lo que está en juego, por lo que la Universidad de Innsbruck creó el Proyecto Goodbye Glaciers. La pérdida de glaciares tiene consecuencias de gran alcance: amenaza las fuentes de agua, incrementa los peligros en la montaña y contribuye al aumento del nivel del mar

El proyecto muestra cómo distintos niveles de calentamiento cambian la cantidad de hielo que queda en glaciares seleccionados de todo el mundo. Para ser incluidos, los glaciares deben tener un volumen estimado en 2020 de al menos 0,01 kilómetros cúbicos. Los glaciares Cristallo y Sorapiss ya no cumplen ese umbral, dijo Patrick Schmitt, estudiante de doctorado en la Universidad de Innsbruck

Preservar los glaciares

A unos 50 kilómetros (31 millas) de Cortina está el glaciar de la Marmolada, uno de los más grandes de Italia y el mayor de los Dolomitas. Un fragmento del glaciar, del tamaño de un edificio de apartamentos, se desprendió en julio de 2022, lo que provocó una avalancha de escombros que mató a 11 excursionistas. La montaña es popular para hacer senderismo en verano y esquiar en invierno

La Universidad de Padua dijo en 2023 que el glaciar se había reducido a la mitad en 25 años

Se espera que para 2034 haya desaparecido en su mayor parte si el mundo se calienta 2,7 grados Celsius (4,9 Fahrenheit), según el Proyecto Goodbye Glaciers. Pero si el calentamiento se limita a 1,5 C (2,7 F —la meta internacional—), la vida del glaciar podría extenderse otros seis años, y se podrían salvar alrededor de 100 glaciares en los Alpes, señaló Schmitt

“Reducir ahora las emisiones de gases de efecto invernadero disminuirá la pérdida futura de hielo y amortiguará los impactos sobre las personas y la naturaleza. Las decisiones que tomemos en esta década determinarán cuánto hielo quedará en los Dolomitas, en los Alpes y en todo el mundo”, escribió Schmitt en un correo electrónico

A nivel global, se han perdido más de 7 mil millones de toneladas de hielo (6,5 billones de toneladas métricas) desde 2000, según un estudio del año pasado. Y el impacto potencial del cambio climático en el deporte olímpico es enorme; se prevé que la lista de lugares que podrían albergar Juegos de Invierno se reduzca de manera sustancial en los próximos años

No son solo Vonn, Shiffrin y Brignone: muchos esquiadores olímpicos están preocupados

En Cortina, Noa Szollos, que compite por Israel, dijo en una entrevista que el estado de los glaciares cercanos refleja la condición de los glaciares en todo el mundo

“Espero que podamos hacer algo al respecto, pero es un momento difícil”, expresó

Silja Koskinen, de Finlandia, comentó en una entrevista que no puede entrenar en algunos de los glaciares que solía usar debido a grietas, rocas y agua que fluye. El esquiador del equipo de Estados Unidos AJ Hurt habló de haber comenzado la temporada en octubre en glaciares de Sölden, Austria

Hurt le dijo a AP: “Cada año, siento que venimos y hay un poco menos de nieve. Y cada vez, pensamos: ¿de verdad vamos a empezar en octubre? No hay nieve aquí”. “Es realmente triste y es difícil de ignorar en este deporte, sin duda, cuando estamos alrededor de esto tanto y es tan evidente”

El esquiador noruego Nikolai Schirmer encabeza un esfuerzo para impedir que las empresas de combustibles fósiles patrocinen los deportes de invierno. La quema de carbón, petróleo y gas es, con diferencia, el mayor contribuyente al cambio climático global

En Bormio, el esquiador estadounidense River Radamus dijo que los atletas —como custodios de los deportes de invierno al aire libre— deberían estar a la vanguardia de intentar proteger el medio ambiente lo mejor que puedan

“Siempre está presente en nuestra mente que vamos por una tendencia peligrosa a menos que hagamos algo bien”, sostuvo Radamus

