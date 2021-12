VOOPOO gana el premio "Ecigclick Best VAPE Brands" por segundo año consecutivo

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--dic. 22, 2021--

El 15 de diciembre de 2021, Ecigclick, el reconocido sitio de reseñas de vaporizadores del Reino Unido, anunció los ganadores de los premios Ecigclick Vape Awards 2021.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211219005118/es/

Ecigclick Vape Awards 2021 (Graphic: Business Wire)

Los productos VOOPOO obtuvieron cinco premios, entre ellos Best Vape Brand 2021, para convertirse en la marca de referencia que obtiene el premio Best Vape Brand por segundo año consecutivo.

Este notable logro anual en términos de premios, que cubre diferentes categorías como Mod, Pod Mod, Pod y Tank, no hace más que ratificar la influencia de una marca global de excelencia como VOOPOO. Su gama de productos diversificada ha sido reconocida por el mercado y bien recibida por los consumidores en todo el mundo.

Los premios Ecigclick Vape Awards atrajeron a más de 200 de las principales marcas, que compitieron en distintas categorías. Más de 100.000 aficionados en todo el mundo de las principales comunidades de América del Norte, el Reino Unido y la Unión Europea participaron en la votación por correo electrónico.

Este año, los cuatro productos de VOOPOO (ARGUS, DRAG Nano 2, DRAG 3 y TPP-X POD TANK) obtuvieron los premios Best Vape Kit For Beginners, Best POD, Best MOD y Best Sub Ohm Tank, respectivamente, gracias a la visión basada en los consumidores y la estrategia de productos diversificada de VOOPOO.

Es debido a los cambios en el entorno del mercado y la innovación tecnológica que los vaporizadores tienen una demanda en aumento. Los productos diversificados, ligeros y adaptados a cada situación son cada vez más populares en el mercado.

Ante este panorama, VOOPOO invirtió en nuevas series de productos basadas en el valor del vaporizador y lanzó una línea de productos que integra las series DRAG, VINCI, ARGUS y V con el objetivo ofrecer a los aficionados soluciones de productos más adecuadas y seguir mejorando la experiencia de consumo.

Todos los aficionados podrán encontrar su experiencia favorita, más allá de cuáles sean sus gustos: Mod, Pod Mod o Pod. VOOPOO respecta las elecciones personales y tiene el placer de diversificar su oferta.

VOOPOO seguirá desarrollando su ecosistema de productos para facilitar la integración mutua de sus series DRAG, VINCI, ARGUS y V con el objetivo de que los consumidores puedan disfrutar de vaporizadores seguros, confiables y diversos que puedan satisfacer distintas necesidades.

Acerca de voopoo

Fundada en 2017, voopoo ha crecido rápidamente dentro de los productos drag en un brebe periodo, y es ampliamente reconocida por los aficionados de todo el mundo. voopoo es una empresa de alta tecnología que integra operaciones de i+d, diseño, producción y marca. tiene cuatro serie de productos insignia: drag, vinci, argus y v. su negocio cubre más de 70 países y regiones en américa del norte, europa y asia. para más información, visite nuestro sitio web y síganos en ig, facebook y tiktok.

Acerca de Ecigclick

Ecigclick es uno de los sitios de vaporizadores de más amplia cobertura y con una de las comunidades de usuarios más activas del mundo. Los premios Ecigclick Vape Awards, igual que su evento de votación anual, viene desarrollándose de manera exitosa hace 9 años. Su tabla de clasificación de avanzada es ampliamente reconocida y posee una amplia influencia en la industria.

ADVERTENCIA: Este producto puede usarse con productos electrónicos líquidos que contienen nicotina. La nicotina es una sustancia química adictiva.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211219005118/es/

CONTACT: Gerenta de relaciones públicas: Wanfeng Chen

Prensa:wind.chen@voopoo.com

Corporación comercial:sales@voopoo.com

Keyword: china asia pacific

Industry keyword: venture capital retail professional services tobacco specialty

SOURCE: Shenzhen Woody Vapes Technology

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 12/22/2021 10:30 am/disc: 12/22/2021 10:31 am

http://www.businesswire.com/news/home/20211219005118/es