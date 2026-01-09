Voraces incendios forestales amenazan localidades rurales en Australia

Voraces incendios forestales amenazan este viernes a decenas de localidades rurales del sureste de Australia, informaron los bomberos, mientras los vientos cálidos avivan las condiciones "catastróficas" que vive el campo, completamente árido por la sequía.

Se prevé que las temperaturas superen los 40°C debido a la ola de calor que azota la región, lo que crea unas condiciones meteorológicas propicias para los fuegos forestales más peligrosas en el país desde los registrados en el "verano negro" de 2019.

Las autoridades instaron a decenas de aldeas rurales del estado de Victoria a evacuar mientras aún podían.

"Si no se van ahora, podrían perder la vida", dijo a los periodistas el comisionado de Gestión de Emergencias, Tim Wiebusch.

Se teme que las fuertes ráfagas de viento de más de 100 kilómetros obliguen a aterrizar temporalmente a los aviones de extinción de las llamas que intentan contener unos 30 incendios diferentes, dijo el funcionario.

El jefe de la Autoridad de Incendios del País, Jason Heffernan, añadió que el peligro de incendio es "catastrófico", la calificación más grave posible.

"Los habitantes de Victoria deben prepararse para más pérdidas materiales o incluso algo peor. Hoy va a ser un día bastante agitado y volátil para los bomberos, las autoridades contra incendios y las comunidades", advirtió.

La policía informó de que tres personas, entre ellas un niño, estaban desaparecidas en uno de los peores focos de incendio del estado.

Uno de los incendios más destructivos ya ha arrasado unas 28.000 hectáreas cerca de la ciudad de Longwood, unos 150 kilómetros al norte de Melbourne, la capital de Victoria.

"Algunas propiedades se han quedado sin nada", aseguró el capitán de bomberos local, George Noye. "Han perdido sus medios de vida, han perdido sus cobertizos de esquila, su ganado, es absolutamente devastador", declaró a la cadena nacional ABC.

Los peores incendios forestales han afectado hasta ahora a zonas rurales poco pobladas, donde las localidades pueden tener como mucho unos pocos cientos de habitantes.

Millones de personas en los dos estados más poblados de Australia, Victoria y Nueva Gales del Sur, sufren por la ola de calor, incluidas las principales ciudades, Sídney y Melbourne.