Voro: "Quedan 20 partidos y vamos a dar guerra"

Sobre si es un 'marrón' volver a entrenar al Valencia: "Para mí esto es una responsabilidad muy grande"

El nuevo entrenador del Valencia CF, Salvador González 'Voro', aseguró que asume el cargo por "responsabilidad" y por creer el club que él puede "aportar" algo nuevo y mejor, y aseguró que en los 20 partidos que quedan en la temporada su Valencia dará "guerra" a los rivales, empezando por un Real Madrid al que visitan este jueves.

"Estos futbolistas compiten bien en los entrenamientos, hay nivel y habrá compromiso para revertir la situación. No me cabe la menor duda de que vamos a competir. Quedan 20 partidos y vamos a dar guerra", auguró en su primera rueda de prensa.

Voro coge al equipo valencianista por octava vez, siempre por la destitución o salida de un técnico. En este caso, tras la marcha de Gennaro Gattuso. Y, pese a que comentó en su última etapa que no querría volver a coger las riendas, reconoció que lo hace por "responsabilidad".

"Por desgracia no es una situación nueva. La asumo con la responsabilidad de siempre, para desde el trabajo y la responsabilidad que tiene el cargo de ser el entrenador del Valencia, trabajar para mejorar la situación y que el equipo salga cuanto antes de esas posiciones peligrosas a las que nos hemos acercado últimamente", comentó sobre por qué asume el cargo.

Tras celebrar que en este caso no haya "rotura del vestuario" y ver una buena actitud en sus jugadores en su primer entrenamiento, reiteró que acepta el reto por responsabilidad, y no por tener "más o menos ganas".

"Para mí esto es una responsabilidad muy grande. Mi único interés es aportar algo al club si piensan que puedo. ¿Responsable? Claro, soy como soy. Y si duermo menos, pues duermo menos. No soy un entrenador al uso. Cuando acabe esto, volveré a mi sitio. Estoy aquí para ayudar al club en lo que me necesite", explicó.

Para el exjugador 'ché', todo se resume en que debe ayudar al club como y cuando sea. "El tema es que el club me dice que confía en mí para poder revertir la situación y como siempre doy un paso al frente, con responsabilidad y la seguridad de que tenemos tiempo para trabajar y mejorar para competir cuanto antes con garantías", añadió.

"¿La gracia que me hace? Es una responsabilidad estar aquí. Seis partidos, doce o quince... Pero me han dicho que hasta final de temporada. Pero no acabo de llegar, entiendo que si pierdo todos los partidos vendrá otro. Eso ni lo pregunto", reconoció. "Soy como soy, no es tema de que me guste o deje de gustar entrenar, pero si el club piensa que yo puedo aportar tengo que dar un paso adelante", añadió.

Y no quiso entrar en si se cree o no el modelo del Valencia CF de Peter Lim, tras la petición de salida del club de Gattuso, Gracia y Marcelino. "Desconozco los detalles sobre si se querían ir, por mi posición en el club. Yo estoy aquí para, si puedo ayudar al club en un momento, ayudar. No es mi responsabilidad lo que otras personas quieran hacer", valoró.

"¿El modelo de Lim? Vamos a ver... El año pasado hubo muchas incorporaciones, este verano vino un nuevo entrenador con incorporaciones ajustadas a un perfil determinado, que no ha funcionado del todo. El año pasado el club hizo fichajes y no sé hasta qué punto pero entiendo que fueron a gusto del entrenador. Este año también se apostó por ello. El equipo hizo un fútbol vistoso que dio resultados pero últimamente no fue así y por eso estamos en esta situación", aportó.

Sí tiene claro que él no dispone de ninguna varita mágica, pero sí tiene voluntad de trabajo. "No existe el 'llega a Voro y esto se soluciona'. Hay que acertar, trabajar con los futbolistas y darles las directrices adecuadas. He estado en ese banquillo en situaciones difíciles, porque en mi debut como jugador el equipo bajó a Segunda. Al futbolista se le convence con argumentos que ven", valoró.

"En cuanto al estilo, el equipo ha hecho cosas bien y vamos a aprovecharnos de ese buen trabajo. A partir de ahí el objetivo es que el equipo tenga más consistencia defensiva, que pueda cerrar la portería. Este equipo hace goles pero también encaja y el objetivo es mejorar esa parcela", señaló sobre cómo pretende jugar.

De cara al duelo de este jueves en el Santiago Bernabéu, intentará que su equipo exprima la "ilusión" que tiene para convertirla en puntos. "Vamos a ir con toda la ilusión a competir y a ponérselo difícil al Real Madrid, sabiendo donde nos encontramos. Son partidos para que los futbolistas den un paso al frente, todos quieren jugar y vamos a aprovechar eso. Vamos con la ilusión y confianza a competir", manifestó.

