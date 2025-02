Vortexa presenta «Anywhere Freight Pricing»: La primera plataforma de precios de flete de puerto a puerto para la energía

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--feb. 24, 2025--

Vortexa, proveedor líder de análisis del mercado mundial de la energía y los fletes, ha lanzado Anywhere Freight Pricing, la primera plataforma mundial de precios de fletes de puerto a puerto para el comercio de energía. Esta solución innovadora ofrece precios instantáneos e ilimitados para más de 50 000 rutas de transporte de productos petrolíferos limpios (PPL) activas y 70 millones posibles, estableciendo un estándar totalmente nuevo de velocidad y escala en los mercados mundiales de transporte de mercancías.

El mercado de los fletes energéticos se ha enfrentado durante mucho tiempo a mecanismos de fijación de precios muy ineficaces y a importantes asimetrías en cuanto a la información. Anywhere Freight Pricing ofrece a comerciantes, fletadores y armadores un acceso y una transparencia sin precedentes, que redefine la forma en que se toman las decisiones sobre el comercio de fletes:

Acceso instantáneo: Cualquier clase de buque, puertos de origen y destino para obtener la última tarifa de flete para la ruta especificada. Los precios se actualizan diariamente, a las 16:30, hora del Reino Unido.

Cobertura mundial: Más de 50 000 rutas activas y más de 70 millones de posibles rutas limpias.

Comparación ilimitada de rutas: Optimiza las opciones de precios evaluando múltiples rutas, incluidos los desgloses por tasas portuarias y de canales.

Datos históricos: 5 años de datos de precios de todas las rutas para análisis de estacionalidad y tendencias, con superposición opcional de recuento de buques y carga.

«Desde el comienzo de los mercados mundiales de la energía, los operadores se han esforzado por acceder de manera instantánea e ilimitada a precios de flete precisos para evaluar sus ideas de negociación antes de entrar en firme en el mercado. Con Anywhere Freight Pricing, Vortexa lo ha hecho realidad, transformando para siempre la forma en que se valora y negocia el flete energético», explicó Fabio Kuhn, fundador y director ejecutivo de Vortexa.

Gracias a la tecnología y la inteligencia de mercado patentadas por Vortexa, este lanzamiento está llamado a transformar el comercio en un mercado en el que el flete es cada vez más el factor clave de la rentabilidad. La versión inicial se centra en los productos limpios, a los que seguirán en los próximos meses los precios de los fletes de los productos petrolíferos sucios (PPS).

Acerca de Vortexa

Vortexa proporciona datos y análisis del mercado en tiempo real líderes para los mercados de la energía y el transporte de mercancías. Combinando la inteligencia humana con la inteligencia artificial, Vortexa ayuda a sus clientes a manejarse por el complejo panorama energético con mayor claridad y confianza. Con la visión de construir el futuro de los mercados energéticos, Vortexa permite a los operadores, analistas y profesionales del transporte de energía obtener una ventaja competitiva en mercados complejos y opacos, tomando decisiones comerciales con confianza. Vortexa es una fuerza multidisciplinar que cuenta con más de 170 empleados y combina lo mejor de la experiencia en energía y fletes, ciencia de datos e ingeniería en Londres, Ginebra, Singapur, Houston, Nueva York y los EAU.

