Votantes holandeses acuden a las urnas para reñidas elecciones centradas en la vivienda y en Wilders

LA HAYA, Holanda (AP) — Los centros de votación abrieron el miércoles en toda Holanda para unos comicios anticipados muy reñidos, convocados después de que el legislador antiislam Geert Wilders provocara el colapso de la última coalición cuatripartita de gobierno en una disputa sobre la represión de la inmigración.

La campaña electoral se centró en la inmigración, en la crisis de vivienda y en la posibilidad de que los partidos colaboren con Wilders en una nueva coalición si su Partido por la Libertad repite su sorprendente victoria de hace dos años.

La votación se celebra en un contexto de profunda polarización en esta nación de 18 millones de habitantes y de violencia en una reciente manifestación contra la inmigración en La Haya y en protestas en todo el país contra nuevos centros para solicitantes de asilo.

En La Haya, un flujo constante de viajeros se detuvo para votar en las urnas instaladas en la estación central de tren de la ciudad, junto al edificio del parlamento. Los electores pueden depositar sus boletas en lugares que van desde ayuntamientos hasta escuelas, pero también en históricos molinos, iglesias, un zoo, una antigua prisión en Arnhem y en el icónico museo de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam.

Las encuestas sugieren que la formación de Wilders, que aboga por paralizar por completo la entrada de solicitantes de asilo, se encamina a la mayoría en la Cámara de Representantes de 150 escaños, pero otros partidos más moderados están acortando distancias y los encuestadores advierten que muchos esperan hasta el último momento para decidir su voto.

“Hacía mucho tiempo que no se vivía una tensión así", afirmó Wilders el martes por la noche en el programa de noticias holandés Nieuwsuur tras el último debate entre los líderes.

Los centros de votación cierran a las nueve de la noche y los medios publicarán entonces una encuesta de salida, seguida por una actualización media hora después.

El sistema holandés de representación proporcional prácticamente garantiza que ningún partido pueda lograr una mayoría. Las negociaciones para la formación de la próxima coalición podrían comenzar el jueves.

Los partidos tradicionales ya han descartado trabajar con Wilders, alegando que su decisión de torpedear la coalición saliente a principios de este año en una disputa sobre una campaña contra la migración dejó en claro que es un socio poco confiable.

Rob Jetten, líder del partido de centroizquierda D66 que ha subido en las encuestas a medida que avanzaba la campaña, dijo en el debate final televisado que su formación quiere controlar la migración pero también acoger a los solicitantes de asilo que huyen de la guerra y la violencia.

Y le dijo a Wilders que los votantes pueden “elegir nuevamente mañana escuchar su rencoroso odio durante otros 20 años, o elegir, con energía positiva, simplemente ponerse a trabajar y abordar este problema y resolverlo”.

Frans Timmermans, el exvicepresidente de la Comisión Europea que ahora lidera el bloque de centroizquierda del Partido Laborista y la Izquierda Verde, también atacó a Wilders en el debate, diciendo que “espera con ansias el día —y ese día es mañana— en que podamos poner fin a la era Wilders”.

Wilders rechaza las críticas al incumplimiento de sus promesas electorales de 2023, a pesar de ser el partido con mayor representación parlamentaria, y culpó a otras formaciones de obstaculizar sus planes.

“Si hubiera sido primer ministro —lo cual merecía como líder del partido más grande— entonces habríamos implementado esa agenda”, dijo.

Wilders renunció al cargo durante las negociaciones posteriores a los últimos comicios porque no contaba con apoyos de posibles socios de coalición.

Los comicios del miércoles podrían suponer la desaparición del mapa político holandés de un partido reformista, Nuevo Contrato Social, que sacó 20 escaños en las últimas elecciones y entró en el gobierno saliente, ya que las encuestas prevén que podría perder todos o casi todos sus representantes. La caída de popularidad es una aparente reacción contra su decisión de formar coalición con Wilders y se produce tras la marcha de su popular líder, Pieter Omtzigt, quien dejó la política en abril citando su salud mental.

