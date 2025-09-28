Vox advierte de que el bipartidismo "aprobará" el recorte de la PAC: "Aparentan estar en contra"

MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portavoz nacional de Agricultura de Vox, Rodrigo Alonso, ha denunciado el recorte de 22% del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y ha culpado directamente al bipartidismo. Según un documento de la Comisión Europea (CE) que estima las asignaciones de la PAC por Estados miembro, la cantidad prevista para España supondría una caída de 22% en el presupuesto (en precios corrientes) del próximo periodo frente a la dotación actual.

"Es el culpable --el bipartidismo-- de que Europa haya condenado a miles de familias del campo con la integración de la PAC en un fondo único, pasando así a depender las decisiones de cada estado", ha criticado el también portavoz adjunto de Vox en Andalucía.

Alonso ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, es "la jefa de Feijóo", por lo que "no van a reclamar su dimisión". Tampoco lo hará el PSOE, ha advertido. Y es que, "aparentan estar en contra del recorte del presupuesto de la PAC, pero acabarán aprobándolo", ha asegurado el portavoz de Vox, quien ha recordado que "ya lo hicieron con el Pacto Verde Europeo".

De hecho, en las enmiendas que Vox --integrado en el grupo Patriots en Bruselas-- presentó a la última Resolución de la PAC se solicitaba la derogación del Pacto Verde Europeo, así como toda la legislación conexa. Se denunciaba también que todo intento de fusionar la PAC con programas de cohesión, desarrollo regional o pesca, privaría al sector agrícola de su autonomía y socavaría gravemente los intereses de los agricultores". Sin embargo, las enmiendas de Vox fueron rechazadas por el PP y el PSOE en Bruselas.

No obstante, el portavoz nacional de Agricultura de Vox ha insistido que "frente a este panorama desolador", la formación que lidera Santiago Abascal seguirá exigiendo la inmediata dimisión de Von der Leyen; que se acabe con los recortes de la PAC, y se le dote de un presupuesto fortalecido e independiente; y la derogación del Pacto Verde Europeo porque "es la ruina del campo".