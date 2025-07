Vox afirma que las violaciones "han aumentado un 250%" con Pedro Sánchez: "Nadie quiere un centro de menores no acompañados en su barrio"

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Pepa Millán, ha advertido de que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, las violaciones "han aumentado un 250% en España desde que llegó Pedro Sánchez al poder". "Si tan seguros están en el Gobierno de que las políticas de puertas abiertas son las mejores, que le pregunten a los españoles si quieren un centro de menores extranjeros no acompañados (MENA) en su barrio, ni siquiera a muchos alcaldes socialistas, por cierto, que dicen que en sus pueblos no les pongan los centros de MENA", ha señalado este martes Millán en rueda de prensa. La diputada de Vox ha culpado de lo que está sucediendo en la región murciana de Torre Pacheco a "todos los partidos y todos los políticos, con nombres y apellidos, que han rendido las fronteras, que han llevado a cabo regularizaciones masivas de inmigrantes en situación irregular, que han otorgado ayudas a quienes entran de forma ilegal e importado masivamente a personas procedentes de culturas incompatibles" con la española: "Son los culpables del incremento de la violencia en nuestras calles". En el caso de Torre Pacheco, ha destacado que, desde el año 2017, "los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han crecido un 80%, se han incrementado los delitos de lesiones y riñas tumultuarias en un 62% y aquellos delitos relacionados con el tráfico de drogas también se han incrementado en más de un 65%". "Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en nuestras calles, porque todos conocemos a alguien que ha tenido un episodio desagradable y las calles no nos son ajenas, a lo mejor a los ministros que viven en su residencia ministerial y que van con seguridad a todas partes a lo mejor les pillan un poco lejanos, pero yo creo que el común de los mortales sabemos lo que está pasando en las calles", ha subrayado Millán. La portavoz de Vox en la Cámara Baja ha preguntado si "alguien cree de verdad que los marroquíes que pegaron una paliza a un anciano en Torre Pacheco deben permanecer en España". "La culpa de que esto pase es de los que acuerdan abrir las fronteras en Bruselas y en España", ha advertido. Ante esta situación, la formación propone que el que llegue a España de forma ilegal "va a ser repatriado y no va a vivir del esfuerzo de los españoles". "Y aquel que venga aquí y haga del delito su forma de vida y venga a aprovecharse de los demás y no quiera asumir nuestra cultura ni quiera integrarse, también va a ser repatriado", ha agregado Millán. La diputada de la formación que lidera Santiago Abascal ha puntualizado que "los españoles no pueden convertirse en héroes en su propia tierra": "Los españoles queremos que España siga siéndolo". "Se nos ha acusado a nosotros de llamar a la cacería y ya les aviso de que esas acusaciones no van a quedar sin respuesta y van a tener una respuesta en los juzgados, que es donde corresponde", ha avisado la portavoz de Vox, destacando que la situación en Torre Pacheco "era absolutamente previsible". Millán ha aseverado que "a lo que no hay que dar lugar es a que la gente se tome la justicia por su mano", algo que, en sus palabras, "lamentablemente es a lo que está conduciendo el Gobierno con su inacción". "¿Por qué el ministro del Interior no ha puesto los medios necesarios para evitar una situación que era absolutamente previsible?", se ha preguntado. "Nosotros ante la barbarie no vamos a callar y no vamos a dejar de denunciar a los que están creando el problema y a los artífices del problema de la inmigración ilegal en España y que terminarán reculando con el tiempo", ha concluido Millán.