Vox apremia a Feijóo a aclarar si prefiere pactar con Sánchez o formar una alternativa junto a Abascal

La formación no ha mantenido aún contacto con la nueva dirección del PP ni está previsto un encuentro Abascal-Feijóo

MADRID, 4 Abr. 2022 (Europa Press) -

Vox cree que el recién elegido presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, debe aclarar si quiere explorar la posibilidad de cerrar acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez o si está dispuesto a formar una "alternativa nacional" con Santiago Abascal.

"El Partido Popular ha dejado meridianamente claro que no tiene meridianamente claro cuál es el futuro que quiere para España", ha apuntado en rueda de prensa el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, después del Congreso en el que los 'populares' han formalizado a Feijóo como sucesor de Pablo Casado al frente del partido.

Buxadé ha lamentado los llamamientos de Feijóo a Pedro Sánchez para alcanzar un pacto de gobernabilidad y la "tensión" que a su juicio sigue abierta en el PP entre "quienes quieren un pacto con un Gobierno socialista y quienes quizá prefieren una alternativa con Vox". "Son ellos los que tienen que resolver ese entuerto", ha emplazado asegurando que Vox tiene "claro" que "jamás" va a votar con la izquierda ni el actual Ejecutivo.

Así, ha insistido en su convencimiento de que "es posible" formar una "alternativa" a Sánchez, pero ha avisado de que "tiene que ser todos los días y sin ceder en ningún momento a la tentación de estar bajo el paraguas de lo políticamente correcto".

Sin contactos entre vox y feijóo

Pese a estos llamamientos, ha revelado que aún no ha habido contactos entre la dirección de Vox y la nueva Ejecutiva del PP y tampoco se ha explorado la posibilidad de una reunión entre Abascal y Feijóo, aunque Buxadé ha dado por seguro que ambos líderes "se verán en algún momento".

Para Vox, ha asegurado, la "encrucijada" en la que se sitúa el PP no es incómoda de momento si los 'populares' no deciden "irse" directamente con el PSOE, algo que cree que no va a suceder porque "los españoles no lo desean". "Si el PP quiere estar en el sentido común, eso no va a suceder", ha confiado.

Buxadé ha insistido así en la "exigencia" de formar una alternativa pensando en los ciudadanos que están "al borde del colapso" y sin "hacer guiños" a los sindicatos tradicionales o a un "bilingüismo cordial", en referencia de nuevo a Feijóo.

Además, ha puesto en duda la expresión "pactos de Estado", porque eso actualmente supondría pactar "con el Partido Comunista, los herederos de ETA o el separatismo golpista" y ha emplazado a hablar de "pacto de nación" o "alternativa nacional" para "poner fin al Gobierno de Sánchez".