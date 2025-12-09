Vox asegura que "todos y todas estaban callados" en el PSOE ante el acoso de Salazar "con tal de proteger a Sánchez"

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press) - La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha asegurado que en el PSOE "todos y todas estaban callados" ante el "acoso sexual" de Francisco Salazar a mujeres socialistas "con tal de proteger a Sánchez". "El PSOE sabía desde hace al menos cinco meses de esto y las víctimas se han tenido que ir en algunos casos directamente a la Fiscalía porque silenciaron el acoso por parte de uno de los más estrechos colaboradores de Sánchez", ha manifestado este martes Millán en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Para la portavoz de Vox en la Cámara Baja, en el PSOE "se pasan la vida acusando a los demás de machistas, imponiendo protocolos de igualdad", mientras que, "no solamente han puesto en la calle a los violadores con su 'sí es sí', no solamente han colocado pulseras antimaltratos que no funcionan, no solamente se han gastado el dinero de los españoles en prostitutas, sino que además resulta que todos estaban callados ante el acoso sexual de uno de sus miembros con tal de proteger a Sánchez". "Y el pago por su silencio ha sido colocar a todos estos encubridores en empresas como premio. Y así es como se comporta la mafia del PSOE. Ha sido un cese fulminante, cuando no lo destituyen por lo que hizo, lo destituyen porque ha salido a la luz y porque los medios de comunicación se hicieron eco de algo que era un secreto a voces dentro del Partido Socialista. ¿Cuántos casos más de acoso, corrupción y robo oculta el Partido Socialista?", se ha preguntado Millán.