Vox avisa al PP que negociará el relevo de Mazón con el candidato Pérez Llorca, no con Génova
MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El Comité Ejecutivo de Vox ha advertido al PP de que no negociará con la dirección nacional de Génova el relevo de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, sino que hablará directamente con el candidato propuesto por los populares, Juanfran Pérez Llorca.
"Vox no entra en decidir al candidato: nuestra única preocupación es negociar directamente con la persona que designe el PP, porque será esa la persona que deba comprometerse y cumplir con todos los acuerdos que alcance con Vox", ha informado la formación.
El partido lleva días urgiendo al PP a que decidiera ya el candidato para sustituir a Mazón y, a partir de ahí, poder hablar de políticas concretas, algo que, según sostiene, es su verdadero interés. Los de Santiago Abascal piden un rechazo explícito a las políticas verdes y a las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal.
"Vox no va a contribuir a la estafa a los valencianos y no va a arriar ninguna de sus banderas", ha señalado el vicepresidente y secretario general de la formación, Ignacio Garriga, en rueda de prensa.
SEGUIRÁ AMPLIACIÓN
