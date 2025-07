Vox confirma su "no" al decreto antiapagones y pregunta al PP "si va a salir al rescate de Sánchez" con una abstención

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha confirmado que su formación rechazará el decreto ley antiapagones que la Cámara Baja debatirá durante este martes y ha preguntado al PP si "va a salir al rescate" del presidente Pedro Sánchez con una abstención que permita convalidar el decreto, habida cuenta de que Podemos ha anunciado su voto en contra. "No vamos a aprobar absolutamente nada que venga de este Gobierno", ha reiterado la portavoz parlamentaria de Vox en rueda de prensa. Ha alegado que su formación cree que "el principal creador de todos los problemas que padecen los españoles", en alusión al Ejecutivo de Pedro Sánchez, "no va a ser la solución". Así, se ha negado a "blanquear los parches que el Gobierno trae de mala manera para blanquear su nefasta gestión". Con el voto en contra de Podemos, el Gobierno podría aspirar como mucho a un total de 175 'síes', contando con el apoyo de Junts, que no ha aclarado lo que va a hacer, y del exministro José Luis Ábalos y la diputada de Compromís Águeda Micó, que forman parte del Grupo Mixto. Enfrente estarían PP, Vox, Podemos y UPN, que suman un total de 175 votos. SIN EL PP NO SALEN LOS NÚMEROS Según el artículo 88 del Reglamento del Congreso, en caso de un empate la votación se repetiría hasta en tres ocasiones. Si en esa tercera votación vuelve a haber el mismo número de votos a favor que en contra, se entenderá desechado "el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate". Es decir, el Gobierno depende de una abstención del PP para conseguir la convalidación del texto, pues de otra forma no le salen los números. Al respecto, la portavoz de Vox ha urgido a los 'populares' a "aclararse". "¿Qué va a hacer el PP, va a salir al rescate de Sánchez?", se ha preguntado Rodríguez de Millán.