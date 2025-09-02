Vox convoca hoy una protesta en Hortaleza (Madrid) por la violación a una niña de 14 años cerca de un centro de menores

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Vox ha convocado esta tarde en Hortaleza (Madrid) una protesta en solidaridad con la víctima de la agresión sexual, una adolescente de 14 años, cerca del Centro de Primera Acogida de Hortaleza. "Lo hacemos también en nombre de todas las víctimas de la inmigración ilegal, masiva e incompatible, que ha traído el bipartidismo", ha señalado este martes la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán.

Millán ha asegurado que si no hace Vox esta protesta "nadie lo va a hacer y nadie lo va a denunciar", ha enviado toda su solidaridad a la familia de la niña de 14 años, "violada a pocos kilómetros de aquí, en el barrio de Hortaleza, a manos de un interno del mismo centro de menores".

Asimismo, la portavoz de Vox ha criticado la "presencia cada vez más numerosa" de estos centros, "donde se interna a varones jóvenes de culturas incompatibles con Occidente, de cientos de hombres que se escapan o que, al cumplir la mayoría de edad, campan a sus anchas por las calles de la geografía española, que atemorizan a los vecinos, que ponen en riesgo a las mujeres ante el silencio del autoproclamado Gobierno más feminista de la historia y que son llamados y subvencionados por el Gobierno".

"No se sabe cuántos son ni dónde están aquellos que salen o se escapan de estos centros, como el de Hortaleza, que tienen sumido en el horror al vecindario, pero lo cierto es que en Vox alertamos sobre esto y lo dijimos cuando nos fuimos de los gobiernos autonómicos por el reparto de la inmigración ilegal", ha advertido.

Millán ha insistido en que "cada violación, cada agresión, cada ataque" a los jóvenes o mayores españoles "será culpa de todos los que fomentan la política de fronteras abiertas y reparten la inseguridad por toda la geografía española".

"Lo vemos demasiadas veces y es lamentable que una menor de 14 años haya tenido que sufrir una violación para ver a más de uno que callaba sobre el problema de la inmigración ilegal o participaba de las políticas del efecto llamada llevarse ahora las manos a la cabeza", ha subrayado.

En este sentido, ha cargado tanto contra el Partido Popular como contra el PSOE por participar "de este reparto de la inseguridad". En su opinión, "lo único que difieren es en el cómo": "La única pega que pone el Partido Popular al reparto de la inmigración ilegal se refiere a los criterios".

"Nosotros decimos que directamente estas personas no tienen que llegar a España y que hay que cumplir la ley, nadie puede llegar ilegalmente a España, llegar ilegalmente a España ya es un delito. No hay que esperar a que se sucedan estos terribles episodios. Quien esté en España de forma ilegal será repatriado y todas aquellas ONG, asociaciones o personas que por interés político o económico participen del tráfico de personas o pretenda nutrir nuestra economía del esclavismo del siglo XXI deberá ser juzgado", ha aseverado Millán.