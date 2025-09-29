Vox cree que el visado para migrantes "no hace ninguna falta" y defiende expulsar cuando se cometa "un solo delito"

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha rechazado este lunes la propuesta del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de establecer un visado por puntos para migrantes y de expulsar de forma inmediata a los multirreincidentes.

"Nosotros estamos a favor de que cualquier inmigrante ilegal sea expulsado y que cualquier inmigrante legal que cometa un solo delito no tenga ninguna posibilidad en España. Uno. No la multirreincidencia. Uno. Con uno nos basta", ha afirmado Fuster en una rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión del Comité de Acción Política.

Tampoco considera necesario crear un visado por puntos como han planteado los 'populares' este fin de semana en Murcia. "No hace ninguna falta. Un punto es lo que hace falta. Un punto es lo que debería tener un inmigrante legal que venga a España", ha declarado, para después añadir: "uno y fuera".

UN "PARIPÉ" PARA COPIAR A VOX

"El Partido Popular ha hecho este fin de semana un paripé para intentar copiar el discurso de Vox", ha declarado Fuster, que ha añadido que el PP habla de "gestionar la inmigración" y "la realidad es que el Partido Popular ya solamente sabe gestionar la estafa a sus votantes".

En este sentido, ha criticado al PP que "se vuelve a unir a los socialistas y a sus secuaces en la demonización de Vox con mentiras y manipulaciones".

"El Partido Popular es apenas una copia de la CDU alemana. Esa que en campaña prometió cerrar fronteras y 24 horas después de ganar de aquella manera las elecciones incumplió todo lo prometido", ha añadido.

Para Fuster, la "inmigración masiva que promueven por igual 'populares' y socialistas" ha creado una "tensión enorme" y ha dejado "al borde de la quiebra" al Estado del Bienestar, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad.

"Nuestros servicios públicos están en peligro, la seguridad de nuestras mujeres, el futuro de nuestros jóvenes", ha señalado.

El portavoz nacional de Vox ha señalado que lo que ha cambiado para que el PP "escenifique y se lance de nuevo a estafar a sus potenciales votantes" son "las encuestas que dicen, por ejemplo, que el 80% de los españoles quieren que se vayan todos los inmigrantes ilegales y todos los legales que cometan un solo delito".

"En Vox no cambiamos nuestro discurso según lo que digan las encuestas", ha subrayado.