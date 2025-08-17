Vox critica la gestión del Gobierno ante los incendios, "más preocupado por los asuntos judiciales y mantenerse"

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado la gestión del Gobierno ante los incendios que afectan a España y ha acusado al Ejecutivo de estar "más preocupado por los asuntos judiciales que le rodean y mantenerse".

"En España las desgracias se suceden y se evidencia la ineptitud absoluta de un Gobierno más preocupado por los asuntos judiciales que le rodean y mantenerse, que de atender las necesidades de los españoles", ha asegurado Millán en un mensaje en la red social X, en la que comparte una noticia sobre la situación de los bomberos "agotados" y los incendios que afectan a diferentes provincias españolas.

Asimismo, Millán ha denunciado la situación administrativa actual, con "administraciones echándose la culpa las unas a las otras, falta de medios, y ministros indignos insultando públicamente a quienes critican su gestión".

"Nos saquean a impuestos y lo que nos encontramos es incapacidad, administraciones echándose la culpa las unas a las otras, falta de medios, y ministros indignos insultando públicamente a quienes critican su gestión", ha apuntado.

En este sentido, Millán ha destacado que esta misma situación política "pasó con la pandemia, con el volcán de la Palma, con la gota fría de Valencia, con el apagón y ahora también con los incendios".

"Los españoles deben ser el centro de toda acción política de cualquier Gobierno de España que se precie, y solo podremos conseguirlo echando cuanto antes a este Gobierno con una oposición total y frontal", ha concluido.