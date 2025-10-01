Vox defiende la iniciativa de Madrid de informar del “síndrome post aborto”: “Las instituciones deben velar por la vida”

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha defendido la iniciativa aprobada en el Ayuntamiento de Madrid para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome postaborto".

"Nos parece muy bien", ha afirmado Millán en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha asegurado que "no puede ser que la única puerta que se muestre a una mujer embarazada que puede tener dificultades económicas, familiares o sociales, sea la del aborto".

En su opinión, "los poderes públicos tienen que estar para facilitar la vida a todas esas mujeres y velar por ese derecho fundamental a la vida".

En este sentido, ha criticado "la promoción de la cultura de la muerte que llevan a esas situaciones indeseables".

Por otro lado, se ha referido a la investigación abierta en el campamento de verano de Bernedo (Álava) tras las denuncias de las familias de presuntos delitos contra la libertad sexual de menores.

En este sentido, ha calificado los hechos de "gravísimos" y ha acusado a la administración "de mirar para otro lado".

Por ello, ante hechos "de gravedad extrema", Vox ha pedido la comparecencia de los ministros de Interior, de Justicia y de la Ministra de Juventud e Infancia y la Delegada del Gobierno en el País Vasco.

"Queremos que se depuren todas las responsabilidades de un Ejecutivo que no es la primera vez que facilita la sexualización de menores y su desprotección", ha argumentado Millán.

Según ha explicado, "la Ertzaina conocía los hechos desde el pasado 22 de enero, fecha en la que se abre un atestado por las posibles agresiones sexuales al menos a tres tutelados por la Diputación de Guipúzcoa y, conociendo estos hechos desde enero, se ha vuelto a celebrar el campamento de verano", ha explicado Millán.