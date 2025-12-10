Vox denuncia a la organización juvenil Revuelta por el desvío de fondos para los afectados por la DANA**

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press)

Vox ha denunciado a la organización juvenil Revuelta ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por el presunto desvío de fondos recaudados para los afectados por la dana, según ha confirmado a Europa Press.

Revuelta, de ideología afín a Vox, está envuelta en la polémica por la denuncia que el exvicepresidente de la organización y asesor de Vox en Bruselas, Arturo Villarroya, ha presentado ante la Fiscalía por "presuntas irregularidades, posible estafa en el destino de fondos y cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados".

Villarroya abandonó la Junta Directiva de Revuelta tras pedir las cuentas de la organización, que no le fueron facilitadas.

De su lado, la organización juvenil, responsable de las protestas contra la amnistía ante la sede nacional del PSOE en Ferraz, niega las acusaciones, ha asegurado que es un movimiento "limpio y transparente" y "probará todo lo que tenga que probar".

SIN TRANSPARENCIA

Ahora Vox, que ya ha negado vínculos con la organización juvenil, indica que, ante "el rumor de irregularidades" con las donaciones monetarias para paliar los efectos de la tragedia, exigió "transparencia absoluta" a los trabajadores de la formación ligados a Revuelta, aunque no menciona a Villarroya.

La formación liderada por Santiago Abascal añade que fue informada de que los dirigentes de Revuelta —el presidente, Jaime Hernández, y sus hombres de confianza, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca, a los que tampoco menciona— se negaban a esa "transparencia" e "incluso a presentar las cuentas" y fue entonces cuando acudió a la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Vox evitó el martes comentar las acusaciones contra Revuelta, que llamó "vicisitudes internas" de una organización que "no forma parte de Vox". "Las personas que están allí sabrán lo que tendrán que hacer", dijo la portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán.