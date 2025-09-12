Vox denuncia el "creciente" abandono de menores inmigrantes en las comisarías y centros de menas de Granada

GRANADA, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo Robatto, ha denunciado el aumento de los casos de menores migrantes de origen marroquí que están siendo abandonados a las puertas de comisarías, puestos de Guardia Civil y centros de menores, "argumentando que están en situación de desamparo para beneficiarse de las ayudas y de la tutela de las instituciones públicas españolas".

Esta circunstancia, que se recoge en la última memoria de la Fiscalía General del Estado que se presentó hace unos días, se une a la llegada a la provincia granadina de menas procedentes de Canarias, que, según ha dicho, "se agravará en las próximas fechas con el reparto de otros 677 menores no acompañados por las distintas provincias andaluzas".

"Estamos hablando de un fraude en toda regla porque, según los informes de la Policía, son los propios familiares los que abandonan a estos menores para conseguir el reagrupamiento familiar y beneficiarse de todas las prestaciones que las instituciones otorgan a los menas", ha apuntado Jacobo Robatto.

En este sentido, Robatto ha recalcado que este mismo verano fueron detenidos dos hombres de nacionalidad marroquí por abandonar al sobrino menor de uno de ellos en la Comisaría de la zona Norte de la capital granadina, simulando la situación de desamparo del menor y con el consentimiento y colaboración de los padres.

"Hemos visto otros casos en los que estos menores han fingido estar en situación de desamparo para quedarse en España y jugar al fútbol, todo esto pagado, claro, con el dinero de los contribuyentes", ha denunciado el diputado de Vox, que en contraposición ha señalado "la endémica falta de plazas en las residencias para mayores de la provincia, con listas de espera de años para conseguir una plaza".

Junto a ello ha dicho "que cada mena supone un gasto anual para las instituciones públicas de 54.000 euros" y ha reclamado al Gobierno "que cumpla con el acuerdo entre España y Marruecos respecto de los menores extranjeros no acompañados y que se facilite el retorno de estos inmigrantes ilegales, así como la reunificación familiar".