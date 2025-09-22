Vox dice que el Gobierno cambió las pulseras antimaltrato por ser de Israel y reclama "una cascada de dimisiones"

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, José Antonio Fuster, ha afirmado que el Gobierno cambió el proveedor de las pulseras telemáticas para maltratadores por ser israelí y ha calificado de "escándalo" y de "corrupción moral" el caso de los fallos detectados. "En cualquier país decente, esto habría llevado a una cascada de dimisiones inmediatas", ha afirmado.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede nacional de Vox, José Antonio Fuster ha asegurado que el presidente del Gobierno, "Pedro Sánchez, va a intentar escurrir el bulto sobre este nuevo escándalo" que les "hiela a todos la sangre, pero tampoco lo va a conseguir".

"El Gobierno que se decía 'el más feminista de la historia' acabó soltando violadores de las cárceles y ahora sabemos que también ha dejado desprotegidas a las mujeres maltratadas, tan desprotegidas que ya sabemos que, al menos, una mujer murió asesinada durante el fallo de las pulseras antimaltrato porque no se activó la alerta", ha manifestado.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han señalado a Europa Press que "ninguna mujer con pulsera fue asesinada en 2024". En relación al caso referido por Vox en Mallorca en diciembre de ese año, este departamento señala que la víctima se había quitado la pulsera y que es un caso que "ya se aclaró".

En este sentido, el portavoz de Vox, que califica al Gobierno de "banda criminal", ha señalado que "lo que le jodía es que las pulseras que sí que funcionaban fueran israelíes". "Y entonces, claro, se fueron al mercado chino de AliExpress", ha remachado, para después añadir que harán "pagar a esta mafia" el daño causado a las mujeres.

José Antonio Fuster ha agregado que "como señaló muy bien" el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, este fin de semana en Cataluña, "nunca jamás se había visto a tantas mujeres con spray pimienta o a tantos niños con geolocalizador porque sus padres tienen miedo de que no lleguen a la casa".

"Con Vox, todos los maltratadores, violadores de mujeres y asesinos tienen un único destino posible, la cárcel. Si son españoles, la cárcel dura, y la cárcel dura también y la deportación inmediata si son extranjeros", ha insistido.

Respecto a la titular de la cartera de Igualdad, Ana Redondo, el portavoz de Vox ha indicado que lo que hace "es sacudirse la presión, que nadie hable de ello". "Y vamos a ver si podemos torear esto como siempre hacemos, dando capotazos hasta que alguien se olvide. Nosotros no nos vamos a olvidar. Y se lo vamos a recordar a los españoles cada día, cada semana, cada año, todo el tiempo que estemos aquí", ha advertido.

Para Fuster, en este caso "habría que ver si hay una responsabilidad legal o criminal" en este caso.

“Desde luego, la responsabilidad política es salvaje”, ha subrayado, para después añadir que lo que le produce “alarma” y “hasta dolor de estómago” es “pensar en una mujer maltratada que tiene que llevar ese dispositivo y que reciba un mensaje de la policía o del centro de coordinación que sea, diciéndole: ‘extrema la precaución porque tu pulsera no funciona’. ¡Dios de mi santa vida!”, ha dicho.