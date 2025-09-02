Vox dice que la Agencia Estatal de Protección Civil propuesta por Sánchez "va a servir para colocar a sus súbditos"

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera crear una Agencia Estatal de Protección Civil que, a su juicio, "para lo único que va a servir es para colocar a sus súbditos".

Asimismo, ha criticado al Gobierno porque, "teniendo en su mano los mecanismos legales para activar el socorro y la ayuda" ante los incendios forestales, "decida no hacerlo por puro interés político".

"No es culpa del cambio climático que tengamos una Administración elefantíasica, lenta e incapaz de actuar cuando más se le necesita", ha señalado este martes Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Para la portavoz de Vox, "tampoco es culpa del cambio climático que el Estado autonómico se haya convertido en un sistema perfecto de evasión de responsabilidades".

En este punto, ha apostado por "fomentar el trabajo de mantenimiento de los montes, llevar a cabo una gestión eficaz de los recursos, reduciendo la burocracia de un Estado elefantiasico".

"Hay que escuchar a la gente que habita en estas zonas y que ha sufrido estas desgracias de primera mano y que sabe bien que todas estas prohibiciones climáticas han contribuido en gran medida al desastre de los incendios. A esos es a los que hay que escuchar y no a todos estos burócratas que desde la lejanía de los despachos de Bruselas se dedican a dictar leyes y normas totalmente alejadas de la realidad de nuestro campo", ha zanjado.