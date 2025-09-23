Vox exige dimisión o cese de Redondo por las pulseras y dice que los "millones" de Igualdad se gastan en "prostitutas"

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha exigido este martes la dimisión o el cese inmediato de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su "negligente" gestión al frente del departamento, tras el caso de los fallos detectados en pulseras telemáticas para maltratadores.

"Nosotros nos preguntamos por qué no ha dimitido ya la ministra de Igualdad", ha indicado la portavoz conservadora en una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha asegurado: "Nunca jamás hemos estado más desprotegidas las mujeres españolas que con este Gobierno".

En este sentido, Millán ha agregado que el Ejecutivo "va dando lecciones permanentemente de feminismo" y "dice permanentemente que hay que creer a las víctimas siempre, menos cuando denuncian la negligencia terrible de un gobierno que pone a activistas a gobernar en lugar de reforzar" la seguridad.

"Entonces, lo que denuncian las víctimas, la ministra dice que son bulos", ha subrayado.

"¿Dónde van los millones que tiene el Ministerio de Igualdad? El dinero no va ni para la policía, ni para la justicia ni directamente a las mujeres víctimas de la violencia contra ellas.

Va a los puntos violeta, a pulseras que no sirven, a los chiringuitos y a la macroestructura administrativa construida en nombre de la ideología de género. A eso y a gastárselo en prostitutas", ha aseverado.

Millán ha acusado al Ejecutivo de poner "a los violadores en la calle" con la Ley del 'solo sí es sí' y de dejar "a su libre albedrío" a los maltratadores "por la incompetencia manifiesta de este Gobierno".

"Lo avisaron los jueces, lo avisó el Consejo General del Poder Judicial, lo avisó la Fiscalía en la Memoria Anual de 2024. Lo sabían tres ministros. El ministro de Justicia, el de Interior y la de Igualdad y ninguno ha hecho absolutamente nada", ha añadido.

"Hay que dejar de blanquear a este Gobierno. Hay que dejar de blanquear al Ministerio de Igualdad y sus políticas de género que no solamente no han reducido el número de víctimas, sino que cada vez nos pone en mayor peligro", ha declarado Millán.

Además de la dimisión o el cese de la ministra, Vox reclama las comparecencias de los adjudicatarios de los contratos y toda la documentación de la adjudicación; copia del expediente de adjudicación del Ministerio de Igualdad; la comparecencia de la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género en la Comisión de Igualdad; la de la secretaria de Estado, la directora del Instituto de las Mujeres, la ministra de Igualdad, y de los ministros implicados entre otras.