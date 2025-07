Vox exige en el Congreso que todas las playas de España sean “gratuitas, libres y accesibles”

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno tomar las medidas necesarias para garantizar que todas las playas del territorio nacional sigan siendo "gratuitas, libres y accesibles" para los vecinos. En su propuesta registrada para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, la formación de Santiago Abascal argumenta que en muchas playas del país se están multiplicando las concesiones a establecimientos de hostelería y servicios turísticos "que nada tienen que ver con los chiringuitos tradicionales", y que ocupan cada vez más superficie de la costa, reduciendo el espacio libre y disponible "para los españoles". Además, el partido denuncia que se están implantando medidas que dificultan el acceso, como la instalación masiva de hamacas y sombrillas de pago, vallados, cobros indebidos por aparcamiento y otras barreras físicas o económicas que impiden "el debido disfrute de lo que es de todos". "El litoral no puede convertirse en un espacio reservado para foráneos adinerados mientras se margina a los propios vecinos que habitan esas zonas durante todo el año", apostilla Vox. MENCIÓN A LA MALAGUETA Como ejemplo de esta problemática, el grupo parlamentario expone el caso de la playa de la Malagueta en Málaga, donde según Vox se han documentado casos de ocupación excesiva por parte de chiringuitos de playa, alejados del tradicional; limitaciones arbitrarias al acceso público, e incluso prácticas abusivas contrarias a la normativa vigente. En este escenario, Vox plantea una batería de medidas como exhortar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga a resolver el conflicto existente en esta playa, garantizando el acceso libre y gratuito de los ciudadanos, cumpliendo con la normativa vigente y actuando con transparencia y responsabilidad. También sugiere que las administraciones públicas competentes eviten cualquier actuación que implique la privatización de playas o la limitación del acceso a las mismas, especialmente cuando afecta a personas con mayores dificultades, como en el caso de las que tienen movilidad reducida. CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL USO DE LAS PLAYAS A su vez, el partido insta al Gobierno a promover la concienciación pública sobre la importancia de preservar el acceso libre y gratuito a las playas, de manera que el desarrollo del atractivo turístico de una determinada zona no merme los derechos de los residentes y vecinos del lugar. Vox añade una propuesta para desarrollar mecanismos de control que aseguren que las licencias y autorizaciones para el uso de espacios en la costa, como establecimientos de playa de venta de comida y bebidas, estén correctamente regulados, y que el desarrollo económico no interfiera ni perjudique los derechos sociales de los españoles. La formación también quiere que se prioricen, en todo momento, las necesidades de los españoles frente a aquellas actuaciones en favor del turismo de masas que perjudiquen a los nacionales. Por último, Vox urge a encontrar el equilibrio necesario entre la protección del derecho al disfrute de su propia nación por parte de los españoles y el desarrollo del turismo y cualesquiera otras fuentes de riqueza y contribución indispensables al PBI nacional.

LA NACION España

Playas

Playas Turismo